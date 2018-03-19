«شباب الأهلي» يقترب من لقب دوري السلة

علي معالي (دبي)

اقترب شباب الأهلي دبي من الفوز بلقب بطل دوري الموسم الحالي لرجال السلة بعد الفوز في ذهاب النهائي على فريق النصر 103 مقابل 86 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول على صالة نادي النصر بدبي، وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل بصالة شباب الأهلي، وفي حال تكرار الفوز سوف يتوج باللقب، ولكن في حال تحقيق النصر للفوز فسوف تكون هناك مباراة ثالثة فاصلة الأحد المقبل بصالة نادي النصر.

انتهت أشواط المباراة بنتيجة 20/‏‏ 22,28/‏‏ 25,28/‏‏ 18,27/‏‏ 21، لصالح شباب الأهلي وأدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة الدولي حسن حاجي وحمدي غميثو وفاتح أوجلو، وتابع المباراة النهائية من المدرجات كل من اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد وسالم المطوع أمين السر العام وأسامة قرقاش عضو المجلس ود. منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات وعبدالحميد إبراهيم مدرب المنتخبات الوطنية.

وشهدت مباراة الأمس، ندية كبيرة بين الفريقين ظل النصر متماسكاً خلال الربعين الأول والثاني، ولكن تغيرت الأمور كثيراً في الربعين الثالث والرابع، وحيث فرض فيهما شباب الأهلي السيطرة الكاملة بفضل الخبرات الكبيرة بين صفوفه.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة فقد ظل «العميد» متماسكاً حتى نهاية الشوط الأول والدليل أنه ظل لفترات طويلة خلال الربعين الأول والثاني قريبا للغاية من شباب الأهلي بل تفوق في بعض الأوقات خلال هذين الربعين، والدليل انتهاء الربع الأول لصالح النصر بفارق نقطتين، ثم فقد الربع الثاني بفارق 3 نقاط لصالح منافسه، لكن في الربع الثالث اتسع الفارق وظهرت خبرات كبار شباب الأهلي.

ويدين شباب الأهلي في انتصاره لتألق الثلاثي الدولي، راشد ناصر «18 نقطة» وقيس عمر وجاسم عبد الرضا بتسجل كل منهما 11 نقطة، فيما لم يشفع لمحترف النصر الأميركي توود إدواردز حصد لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 31 نقطة، بعد أن اكتفى زملاؤه بتسجيل 55 نقطة.

وقد استطاع السوري همام كاركوكلي ومساعده المصري حسام الوكيل في إظهار مستوى جيد للنصر خلال الشوط الأول، وهذا التأهل لنهائي الدوري هو الأول في تاريخ النصر، ويتبقى للفريق جولة أخرى يوم الأربعاء لتعديل الموقف، في المقابل كانت خبرات الألماني بيتر شورمز مدرب شباب الأهلي واضحة في قيادة لاعبيه لتحقيق بطولة جديدة تُحسب لهذا المدرب الذي جلب الكثير من الانتصارات منذ قدومه للتدريب بالإمارات.