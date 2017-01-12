النّجاح والسعادة.. زينة الحياة وجوهر الكينونة

د. ألفة يوسف

يخلط المخيال الشّائع بين كلمتين يتواتر استعمالهما معاً، ويتواتر في بعض الأحيان تعاوضهما وهما: كلمتا النّجاح والسّعادة. والحقّ أنّ الكلمتين مختلف معناهما تماماً.

النّجاح: يتّصل بتحقيق جماع أشياء في العالم الخارجيّ. فيمكن أن يكون النّجاح نجاحاً في العمل بالحصول على شغل لائق، ويمكن أن يكون النّجاح نجاحاً في تحقيق الثّراء بالحصول على أموال، ويمكن أن يكون النّجاح نجاحاً في تلميع الصّورة الاجتماعيّة ببلوغ منصب سياسيّ مرموق، ويمكن أن يكون النّجاح نجاحاً في إشباع النّرجسيّة الفرديّة بإنجاب البنين والبنات إلخ...

ومهما تكن مجالات النّجاح وسبله فهو يتحدّد وفق نظرة الآخر، وغالباً ما يكون هذا الآخر هو الآخر الجماعيّ متمثّلاً في المجتمع الّذي يحيا فيه الإنسان. ويمكن أن يكون النّجاح وفق الآخر الفرديّ، زوجاً كان أو صديقاً أو زميلاً في العمل.

ومن جهة أخرى، فإنّ النّجاح، على اختلاف مجالاته وتنوّعها، يقوم على الجمع، فمن يجمع المال يحاول دوماً مواصلة جمعه، ومن يرنو نحو المناصب يبذل قصارى جهده حتّى تظلّ دوماً، وكذا جميع المجالات الأخرى. إنّ النّجاح حركة لا تنتهي نحو مزيد الجمع. وهي حركة ترنو بالضّرورة إلى المستقبل ساعية نحو جمع آتٍ يكون أكبر وأكبر. على أنّ هذا الجمع لا يني ولا ينتهي ولا يُشبع. ذلك أنّ تحقيق أيّ حاجة يفتح الباب على تحقيق حاجة أخرى سواها وهكذا دواليك...