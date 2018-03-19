انطلاق منافسات ملتقى الشارقة الدولي لقوى المعاقين

الشارقة (الاتحاد)

أعلن فرسان الإرادة من أبطال 29 دولة التحدي والتنافس من أجل تحقيق المراكز الأولى في ملتقى الشارقة الدولي الثامن لألعاب القوى للمعاقين، والذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ويستضيفه نادي الثقة للمعاقين خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

يشارك في البطولة 263 لاعباً ولاعبة يمثلون 29 دولة هي الجزائر – أستراليا – البحرين – كندا – الكاميرون- كينيا - الصومال – جمهورية التشيك – بريطانيا – ألمانيا – اليونان – الهند – العراق – الأردن – اليابان – كازاخستان – السعودية – الكويت - لوكسمبورج – المغرب – النرويج – البرتغال – سويسرا – سلوفاكيا – السويد – سوريا – تونس – تايلاند الإمارات.

وتقام الفعاليات في منافسات يتنافسون في منافسات المضمار 100 م، 200 م، 400 م، 800 م، 1500م، 5000م بجانب منافسات الميدان (صولجان – قرص – الرمح – الجلة –الوثب العالي –الوثب الطويل – الوثب الثلاثي) وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة أن استقبال إمارة الشارقة لهذا الحدث الرياضي الكبير ومن قبلها بطولة فزاع دليل اهتمام قيادتنا الرشيدة بذوي الإعاقة موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي المعاقين اهتماماً خاصاً.

كما وجه الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته لهذا الحدث، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وإمارة الشارقة أصبحت تحتل مكانة عالمية في رياضة المعاقين، وخاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق في البطولات العالمية السابقة، مشيراً إلى أن إنجازات المعاقين فاقت كل التوقعات.