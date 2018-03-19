نجوم «أبوظبي للزوارق» يتألقون في حفل موناكو السنوي

موناكو (الاتحاد)

أهدى فريق أبوظبي للزوارق السريعة، كأس العالم للتفوق البحري في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا2، إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وإلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وهي الألقاب التي توج به الفريق رسمياً مساء أمس الأول في موناكو مقر اتحاد الرياضات البحرية خلال المراسم الرسمية للتتويج باللقب والحفل السنوي، الذي يقيمه الاتحاد في موناكو من أجل تكريم أصحاب المراكز الأولى في مختلف البطولات البحرية، التي تندرج تحت أجندة الاتحاد.

وكرم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية مساء أمس الأول، فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا 1، بلقب البطولة وتاج المركز الأول لعام 2017، بالحضور المهيب لأبطال البحر في كافة البطولات العالمية والمصنفة تحت اسم الاتحاد الدولي، وسلم فريق أبوظبي الكأس دكتور رافاييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي، كما كرم فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا2، لحصده للقب البطولة في الموسم الماضي أيضاً.

وتم تكريم فريق أبوظبي للفورمولا1 باللقب بعد أن حقق لقباً صعباً الموسم الماضي وعاد مجدداً إلى واجهة ألقاب هذه البطولة بعد غياب استمر لأحد عشر عاماً عن المركز الأول في هذه البطولة، وتفوق فريق أبوظبي في منافسات الفورمولا1 في الموسم المنصرم بتقديم أداء كبير وتفوق على أكبر الأسماء الموجودة في الساحة الرياضية للبطولة، كما تم أيضا تكريم فريق أبوظبي للفورمولا2 بعد أن حقق وبجدارة لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في الموسم الماضي للمرة الأولى، وتتويجه كبطل للمنافسة العالمية عبر البطل راشد القمزي وحضور ناصر الظاهري راديو مان المتسابق، وحظي تكريم الفريق باهتمام كبير من الوسط البحري الرياضي بحكم الفوز باللقب للمرة الأولى وانتزاع الاحتكار الذي شهدته البطولة لفترة طويلة للقب لأبناء القارة الأوروبية ولعقود طويلة.

من جهته، اعتبر سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أن تكريم فريق أبوظبي هو تكريم لرياضة الإمارات، مشيداً بأداء وتفوق كوادر الفريق في الموسم الماضي وتحقيق الألقاب بعد سلسلة من التحديات المثيرة والجولات التي خاضها الفريق طيلة الموسم.