«فنية الأولمبية» تستعرض برنامج الأحداث والمشاركات الخارجية

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الفنية الأولمبية اجتماعها الأول برئاسة محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية أمس الأول، من أجل الاطلاع على العديد من الموضوعات المتعلقة بالمشاركات الخارجية والبرامج الفنية والأحداث الرياضية، التي يشارك فيها أبناؤنا على الأصعدة كافة.

حضر الاجتماع عبد المحسن فهد الدوسري نائب رئيس اللجنة الفنية وكل من الأعضاء صالح محمد بن عاشور، وطلال الهاشمي، وعلي عمر البلوشي، ويوسف البلوشي، وندى عسكر، كما حضر محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة.

وتقدم الحضور بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لدعمه المستمر للحركة الأولمبية وللقطاع الرياضي بصورة عامة، ما انعكس على أداء أبنائنا الرياضيين في مختلف المحافل والاستحقاقات كافة.

وتم استعراض سبل تحقيق رؤية اللجنة الأولمبية الوطنية، سواء في المشاركات والاستحقاقات أو في آلية البرامج والمشروعات التي تخدم رياضة الإمارات وتترجم الدعم اللامحدود والاهتمام المباشر من قيادتنا الرشيدة من خلال تحقيق أفضل النتائج ورفع راية الوطن على منصات التتويج، ومساعدة الاتحادات الرياضية على تنفيذ برامجها الموضوعة للارتقاء بمستوى الرياضات المختلفة، وتحقيق عنصر التكامل مع المؤسسات الرياضية مما يسهم في إعلاء راية الوطن عالية في المحافل كافة، لاسيما وأن أهداف اللجنة الفنية الأولمبية تتمثل في تطوير الرياضات الأولمبية من خلال وضع سياسة فنية طموحة وملائمة، والوصول بالمنتخبات الوطنية في المشاركات الأولمبية إلى مستويات متميزة، بما يحقق الأهداف العامة للجنة الأولمبية الوطنية.

واطلع الحضور خلال الاجتماع على العرض المرئي الخاص بدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا بمدينتي جاكرتا وبالمبانج خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين، حيث تشارك فيها 45 دولة من مختلف أنحاء القارة الصفراء عن طريق 10 آلاف رياضي سيتنافسون في 40 لعبة فردية وجماعية.

كما اطلعت اللجنة الفنية الأولمبية على العرض المرئي لدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس ما بين الفترة من 6 إلى 18 أكتوبر المقبل، والتي سيشارك فيها 3998 رياضياً من 206 دول يتنافسون في 32 رياضة.