سالم عبد الرحمن بطل كأس مارس للشطرنج

دبي (الاتحاد)

توج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني بكأس بطولة مارس للشطرنج الخاطف التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة من 12 دولة، وسجل سالم 8.5 نقطة، دون هزيمة وتعادل وحيد، وجاء في المركز الثاني الأستاذ الدولي المصري فؤاد الطهر برصيد 7.5 نقطة وتساوى معه في رصيد النقاط مواطنه علي فرحات، بينما حل الأستاذ الدولي الإماراتي عمر نعمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساوياً مع الأستاذ الدولي الكبير المولدوفي أدريشكيو فوريل والفلبيني مورتلمارلون والأستاذة الدولية الصربية ليليا يورفتش والهندي جايان نيفين.

وأقيمت البطولة على النظام السويسري من (9) جولات، وكان زمن المباراة 3 دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة، وترأس الدولي الإماراتي سعيد يوسف حكام البطولة، بعد ختام الجولة التاسعة قام الدولي مهدي عبد الرحيم عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج وطلال الزعابي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومحمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وكان أبرز المشاركين في البطولة، الأستاذ الدولي الكبير سوكو باردوس من بولندا مدرب منتخب الإمارات والأستاذ الدولي الكبير المولدوفي أدريشكيو فوريل مدرب نادي أبوظبي، وعدد من الأساتذة الدوليين من مصر فؤاد الطاهر وعلي فرحات، ومن الإمارات سعيد إسحاق وعمر نعمان، وبلغ عدد اللاعبين من الهند 49 لاعباً ولاعبة، بالإضافة إلى 39 لاعباً من الإمارات ولاعبين من 10 دول أخرى.