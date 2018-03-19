عجمان يستضيف كأس رئيس الدولة للشطرنج

دبي (الاتحاد)

استقبل الشيخ عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في عجمان بمكتبه بالديوان الأميري لإمارة عجمان، وفد اتحاد الشطرنج، الذي ضم الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس الاتحاد وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، وتم خلال اللقاء الإعلان عن استضافة إمارة عجمان لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والناشئين 2018، والتي ستكون ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الحالي، والتي سيحدد الاتحاد موعدها النهائي خلال الفترة المقبلة، وسبق لنادي عجمان استضافة الحدث عدة مرات، أعوام 1999 و2001 و2009.

وتطرق اللقاء للعديد من الموضوعات، التي تهم اللعبة، واطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي على نتائج عمل الاتحاد من نتائج فنية، وسبل نشر اللعبة من خلال دخول عدد من الأندية الجديدة في عضوية الاتحاد، والحرص على مشاركة كل الأندية الأعضاء في أنشطة الاتحاد ليس فقط بالمشاركة بل باستضافة الأحداث.

كما عرض المعيني خطة الاتحاد المستقبلية والأهداف الفنية والإدارية التي يسعى إليها الاتحاد خلال الفترة المقبلة، والمشاركة في البطولات الخارجية منها بطولة آسيا للناشئين وأيضا ملف استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج العالمي.

وأهدى الدكتور سرحان المعيني درع الاتحاد إلى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي تقديراً له على اهتمامه باللعبة وحرصه على تنظيم البطولات الشطرنجية في عجمان.