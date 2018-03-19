«الحاكم» روماريو !

ريو دي جانيرو (د ب أ)

تقدم النجم البرازيلي السابق روماريو دي سوزا بأورق ترشحه لمنصب حاكم ولاية ريو دي جانيرو في الانتخابات التي تجرى في أكتوبر المقبل.

واندلعت أعمال عنف مؤخراً في ريو دي جانيرو، كما باتت الولاية البرازيلية على حافة الإفلاس.

وأكد روماريو الفائز بلقب كأس العالم 1994، أن حملته ستتركز على محاربة المشاكل التي تعاني منها ريو دي جانيرو حالياً.

وقال روماريو المرشح عن حزب بوديموس «في هذه الأوقات الفوضوية، التغيير ضروري، وأمر ملح... كانت ريو دائماً تعاني مشاكل السلامة، لست راضياً عن ذلك أبداً».

ويخضع روماريو حالياً، للتحقيق بشأن ادعاءات حول تورطه في إخفاء أصول مالية لتجنب دفع الديون، لكنه نفى هذه الاتهامات تماماً.

واعتزل روماريو كرة القدم نهائياً في عام 2009، بعدما سجل أكثر من 1000 هدف على مدار تاريخه، سواء مع منتخب البرازيل أو الأندية التي لعب لها، وعلى رأسها برشلونة وفالنسيا، حيث استمرت مسيرته في الملاعب لمدة 24 عاماً منذ بدايته عام 1985 حتى اعتزاله في 2009. وكان نجم مونديال 94 وسجل للسليساو 55 هدفاً خلال 70 مباراة.

وبعد اعتزاله، عمل روماريو بالعمل السياسي، وإنْ كان لم يبتعد تماماً عن كرة القدم، حيث اعتاد دائما إثارة الجدل، وآخرها عندما قام باستبعاد ميسي وزيدان من قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، حيث اختار نفسه ثاني أفضل لاعب في التاريخ بعد بيليه، واختار مارادونا ثالثاً، والبرازيلي رونالدو رابعاً، وزيدان خامساً.