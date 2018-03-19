الكأس برازيلية للأبد

نالت بطولة كأس العالم 1970 في المكسيك سمعة طيبة جداً، مقارنةً مع البطولات التي تلتها في التاريخ، خصوصاً أنها البطولة التي كان طرفا النهائي فيها يحمل كل منهم لقبين، وكان الفوز في النهائي يعني الحصول على الكأس مدى الحياة، كما شهدت البطولة تغييرات جديدة في قوانين اللعب مثل السماح بإجراء تبديلين لكل منتخب، كما استخدم الحكام الكروت الصفراء والحمراء للمرة الأولى، ورضخ الاتحاد الدولي لمطالب قارتي آسيا وأفريقيا بعد انسحابهما من المشاركة في بطولة 1966 بسبب منحهما نصف مقعد لكل قارة، فأعاد الفيفا تقسيم المقاعد مرة أخرى، وأعطى كل قارة مقعداً بجانب 8 مقاعد لأوروبا و3 لأميركا الجنوبية ومقعد للشمالية.

استضافت المكسيك البطولة بعد صراع مع الأرجنتين التي تم رفض ملفها للمرة الثالثة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية في البلاد، وشارك 75 منتخباً في التصفيات، ليتأهل 16 منهم، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، وشهدت البطولة مشاركة المنتخب المغربي ممثلاً للقارة الأفريقية، وهو المنتخب العربي الثاني الذي يشارك في المونديال بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 1934، وشهدت هذه النسخة غياب منتخبات عدة قوية كالأرجنتين وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، وتأهل المنتخب المكسيكي مستضيف البطولة والمنتخب الإنجليزي حاملاً للقب تلقائياً، بجانب وجود 7 منتخبات أوروبية هي الاتحاد السوفييتي وبلجيكا وإيطاليا والسويد ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا وبلغاريا، بينما شارك من أميركا الجنوبية ثلاثة منتخبات هم بيرو والبرازيل وأورجواي، ومن أميركا الشمالية السلفادور.

ونالت المباراة النهائية متابعة كبيرة من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً أن البطولة شهدت نقل المباريات تلفزيونياً للمرة الأولى وبالألوان، وكان النهائي حماسياً رائعاً، كون الفائز سيحتفظ بكأس جول ريميه معه للأبد، فالمنتخب الإيطالي حصد الكأس مرتين أعوام 1934و 1938، بينما توج المنتخب البرازيلي باللقب أعوام 1958 و1962، ونجح المنتخب البرازيلي في تسجيل الهدف الأول، ليرد المنتخب الإيطالي بالتعادل وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، وفي الشوط الثاني نجح لاعبو السامبا في السيطرة وتسجيل ثلاثة أهداف إضافية كانت كفيلة بمنحهم الكأس للأبد.