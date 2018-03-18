بدء أعمال ملتقى رائدات ورواد الأعمال في عجمان

عجمان(وام)

بدأت أمس أعمال النسخة الثانية من «ملتقى رائدات ورواد الأعمال 2018 « تحت شعار «على نهج زايد» التي نظمها مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان.

شهد الملتقى - الذي أقيم برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في فندق عجمان سراي - الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وفريدة عبدالله العوضي رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، ومحمد بن خليفة بن سالمين العرياني عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات عجمان وعدد من المسؤولين والمهتمين بدعم رواد الأعمال بجانب 170 من رائدات ورواد الأعمال.

تضمن الملتقى معرضا مصاحبا اشتمل على عدد من الأجنحة لاستعراض المشاريع والمبادرات الرائدة بأفكار إبداعية ومنتجات جديدة ومنها جناح خاص.

واستهل الملتقى بعرض فيديو بعنوان «دار زايد» ليلقي الضوء على بداية الاتحاد وجهود حكام الإمارات في جعل الدولة واحة أمن وأمان، تمتلك مقومات جعلتها في مصاف الدول في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها. وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أن الملتقى نظم ليواكب عاما غاليا على قلوبنا وهو « عام زايد « فكما قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «إذا كان الله عز وجل قد من علينا بالثروة فإن أول ما نلتزم به أن نوجه هذه الثروة لإصلاح البلاد ولسوق الخير إلى شعبها». وأعربت عن فخر مجلس سيدات أعمال عجمان بما يقدمه من برامج ومشاريع ومبادرات إلى رائدات ورواد الأعمال من أجل النهوض بالمرأة وريادة الأعمال..

مشيرة إلى أن الملتقى يعد واحدا من مبادرات المجلس خلال «عام زايد»..

مشيدة بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.