«الإمارات للألمنيوم» تعيد تدوير 96 ألف طن نفايات العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)
أعادت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تدوير أكثر من 96 ألف طن من النفايات في العام 2017، محققة زيادة ملحوظة مقارنةً بعام 2016، الذي تمكنت فيه من إعادة تدوير 77 ألف طن نفايات. وصادف أمس 18 مارس 2018، الاحتفال الأول باليوم العالمي لإعادة التدوير، الذي أطلق بهدف التشجيع الاقتصادي لإعادة تدوير النفايات. وتمكنت الإمارات للألمنيوم من زيادة نسبة إعادة تدوير النفايات في 2017، ما أدى إلى تقليص النفايات المخزونة مقارنة بالأعوام السابقة التي ساهمت في تحقيق حلول مجدية اقتصادياً.
وعن الأهداف المستقبلية للشركة في هذا المجال، قال سلمان عبد الله داوود، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة والاستدامة والبيئة والجودة وتطوير الأعمال في الإمارات العالمية للألمنيوم «يتمثل هدفنا في الاستفادة من كل منتج صناعي وجعله صالحاً للاستخدام ويعود بفائدة اقتصادية، وما علينا سوى التعاون مع القطاعات الأخرى لاستكشاف شتى الطرق للاستخداماته. ويطلق الاقتصاديون على هذا النظام الذي تصبح فيه المنتجات الثانوية في صناعة معينة مواد أولية لصناعة أخرى «الاقتصاد الدائري»، ولا ريب أنه التوجه الصحيح الذي ينبغي للشركات حول العالم أن تتبعه». وتنتج عمليات الصهر في منشآت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أبوظبي ودبي العديد من المنتجات الثانوية، إلا أن الشركة أحرزت تقدماً كبيراً في إيجاد طرق لإعادة استخدامها اقتصادياً، لا سيما ضمن صناعة الإسمنت، فمثلاً بطانة الخلايا المستهلكة، وهي البطانة الداخلية المستخدمة في خلايا صهر الألمنيوم، أصبحت تستخدم كوقود ومواد مقاومة للحرارة في صناعة الإسمنت، وقدمت شركة الإمارات للألمنيوم في عام 2017 ما يقرب ضعف كميات بطانة الخلايا المستهلكة لمصانع الإسمنت في دولة الإمارات مقارنة بما أنتجته.
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وتعمل الإمارات للألمنيوم حاليًا على إنشاء مصفاة للألومينا في الطويلة، وستكون أكبر منشأة من نوعها في الدولة والثانية حجماً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وينتج البوكسيت كمنتج ثانوي عن عملية تكرير الألومينا. ورغم من إجراء العديد من الأبحاث الأكاديمية منذ عقود على الاستخدامات المحتملة لهذه المادة الثانوية، إلا أن معظم مخلفات البوكسيت المنتجة حول العالم ما زالت مخزنة إلى أجل غير مسمى بصفتها نفايات.
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وإلى أن تجد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استخدامات إنتاجية جديدة لهذه المادة تلتزم الشركة بالمحافظة على تخزين بقايا البوكسيت بأساليب تقنية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال على بعد نحو 30 كيلومتراً من الساحل في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي.