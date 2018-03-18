«الإمارات للألمنيوم» تعيد تدوير 96 ألف طن نفايات العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

أعادت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ‬تدوير ‬أكثر ‬من ‬96 ‬ألف ‬طن ‬من ‬النفايات ‬في ‬العام ‬2017، ‬محققة ‬زيادة ‬ملحوظة ‬مقارنةً بعام ‬2016، ‬الذي ‬تمكنت ‬فيه ‬من ‬إعادة ‬تدوير ‬77 ‬ألف ‬طن نفايات. ‬وصادف ‬أمس ‬18 ‬مارس ‬2018، ‬الاحتفال الأول ‬باليوم ‬العالمي ‬لإعادة ‬التدوير، الذي ‬أطلق ‬بهدف ‬التشجيع ‬الاقتصادي ‬لإعادة ‬تدوير ‬النفايات. وتمكنت الإمارات للألمنيوم من زيادة نسبة إعادة تدوير النفايات في 2017، ما ‬أدى ‬إلى ‬تقليص ‬النفايات ‬المخزونة ‬مقارنة ‬بالأعوام ‬السابقة ‬التي ‬ساهمت ‬في ‬تحقيق ‬حلول ‬مجدية ‬اقتصادياً.‏‭

‬وعن ‬الأهداف ‬المستقبلية ‬للشركة ‬في ‬هذا ‬المجال، ‬قال ‬سلمان ‬عبد ‬الله ‬داوود، ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬والاستدامة‭ ‬والبيئة‭ ‬والجودة‭ ‬وتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في ‬الإمارات ‬العالمية ‬للألمنيوم «‬يتمثل ‬هدفنا في ‬الاستفادة ‬من ‬كل ‬منتج ‬صناعي ‬وجعله ‬صالحاً ‬للاستخدام ‬ويعود ‬بفائدة ‬اقتصادية، ‬وما ‬علينا ‬سوى ‬التعاون ‬مع ‬القطاعات ‬الأخرى ‬لاستكشاف ‬شتى ‬الطرق ‬للاستخداماته.‭ ‬ويطلق ‬الاقتصاديون ‬على ‬هذا ‬النظام ‬الذي ‬تصبح ‬فيه ‬المنتجات ‬الثانوية ‬في ‬صناعة ‬معينة ‬مواد ‬أولية ‬لصناعة ‬أخرى «‬الاقتصاد ‬الدائري»‬، ‬ولا ‬ريب ‬أنه ‬التوجه ‬الصحيح ‬الذي ‬ينبغي ‬للشركات ‬حول ‬العالم ‬أن ‬تتبعه»‬. ‏‭و‬تنتج ‬عمليات ‬الصهر ‬في ‬منشآت ‬شركة ‬الإمارات ‬العالمية ‬للألمنيوم‭ ‬في ‬أبوظبي ‬ودبي ‬العديد ‬من ‬المنتجات ‬الثانوية، ‬إلا ‬أن ‬الشركة ‬أحرزت ‬تقدماً ‬كبيراً ‬في ‬إيجاد ‬طرق ‬لإعادة ‬استخدامها ‬اقتصادياً، ‬لا ‬سيما ‬ضمن ‬صناعة ‬الإسمنت، ‬فمثلاً ‬بطانة ‬الخلايا ‬المستهلكة، ‬وهي ‬البطانة ‬الداخلية ‬المستخدمة ‬في ‬خلايا ‬صهر ‬الألمنيوم، ‬أصبحت ‬تستخدم ‬كوقود ‬ومواد ‬مقاومة ‬للحرارة ‬في ‬صناعة ‬الإسمنت، ‬وقدمت ‬شركة ‬الإمارات للألمنيوم‭ ‬في ‬عام ‬2017 ‬ما ‬يقرب ‬ضعف ‬كميات ‬بطانة ‬الخلايا ‬المستهلكة ‬لمصانع ‬الإسمنت ‬في ‬دولة ‬الإمارات مقارنة ‬بما ‬أنتجته.

‏‭‬ويؤدي ‬تصنيع ‬قضبان ‬الآنود ‬الكربونية ‬المستخدمة ‬في ‬خلايا ‬الصهر ‬إلى ‬إنتاج ‬غبار ‬الكربون، ‬ويمكن ‬استخدام ‬غبار ‬الكربون ‬كوقود ‬بديل ‬في ‬صناعة ‬الإسمنت، ‬وتمكنت ‬شركة ‬الإمارات ‬العالمية ‬للألمنيوم‭ ‬من ‬تدوير ‬معظم ‬غبار ‬الكربون ‬الناتج ‬من ‬مصهرها ‬في ‬جبل ‬علي ‬في ‬العام ‬2017 ‬وتسعى ‬لتطبيق ‬حل ‬مماثل ‬لغبار ‬الكربون ‬الناتج ‬عن ‬عمليات ‬مصهر ‬الطويلة.

وتعمل‏‭ ‬الإمارات للألمنيوم‭ ‬حاليًا ‬على ‬إنشاء ‬مصفاة ‬للألومينا ‬في ‬الطويلة، ‬وستكون ‬أكبر ‬منشأة ‬من ‬نوعها ‬في ال‬دولة ‬والثانية ‬حجماً ‬على ‬مستوى ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط، ‬وينتج ‬البوكسيت ‬كمنتج ‬ثانوي ‬عن ‬عملية ‬تكرير ‬الألومينا. ‬ورغم ‬من ‬إجراء ‬العديد ‬من ‬الأبحاث ‬الأكاديمية ‬منذ ‬عقود ‬على ‬الاستخدامات ‬المحتملة ‬لهذه ‬المادة ‬الثانوية، ‬إلا ‬أن ‬معظم ‬مخلفات ‬البوكسيت ‬المنتجة ‬حول ‬العالم ‬ما ‬زالت ‬مخزنة ‬إلى ‬أجل ‬غير ‬مسمى ‬بصفتها ‬نفايات.‭ ‬

ويقدر ‬خبراء ‬الصناعة ‬أن ‬كمية ‬البوكسيت ‬المنتج ‬عالمياً ‬يبلغ ‬150 ‬مليون ‬طن ‬سنوياً، ‬ويقدر ‬أن ‬أقل ‬من 2% ‬منه ‬يدخل ‬حالياً ‬في ‬استخدامات إنتاجية ‬أخرى. ‬ولهذا ‬تتعاون‭ ‬شركة ‬الإمارات ‬العالمية ‬للألمنيوم‭ ‬حالياً ‬في ‬مشاريع ‬أبحاث ‬لإعادة ‬استخدام ‬بقايا ‬البوكسيت.‭ ‬ومنها ‬مشاريع ‬مشتركة ‬مع ‬جامعة ‬مدرسة ‬كوينزلاند ‬الزراعة ‬والعلوم ‬الغذائية ‬لدراسة ‬إمكانية ‬مزج ‬بقايا ‬البوكسيت ‬مع ‬المخلفات ‬الزراعية ‬لإنتاج ‬تربة ‬خصبة، ‬إضافة ‬إلى ‬غير ‬ذلك ‬من ‬الاستخدامات ‬في ‬الإمارات. ‬وتعمل ‬الشركة ‬أيضاً ‬على ‬إجراء ‬أبحاث ‬بالتعاون ‬مع ‬منظمة ‬الأبحاث ‬والتقنية ‬الأوروبية «‬فيتو» ‬لتقييم ‬جدوى ‬استخدام ‬بقايا ‬البوكسيت ‬في ‬مواد ‬البناء ‬المستخدمة ‬بكميات ‬كبيرة.

‏‭‬وإلى ‬أن ‬تجد ‬شركة ‬الإمارات ‬العالمية ‬للألمنيوم‭ ‬استخدامات ‬إنتاجية ‬جديدة ‬لهذه ‬المادة ‬تلتزم ‬الشركة ‬بالمحافظة ‬على ‬تخزين ‬بقايا ‬البوكسيت ‬بأساليب ‬تقنية ‬تتوافق ‬مع ‬أفضل ‬المعايير ‬العالمية ‬في ‬هذا ‬المجال ‬على ‬بعد ‬نحو ‬30 ‬كيلومتراً ‬من ‬الساحل ‬في ‬منطقة ‬خليفة ‬الصناعية ‬في ‬أبوظبي.