4.5 % معدل التضخم في أبوظبي خلال شهرين

أبوظبي (الاتحاد)
بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك بأبوظبي 4.5% خلال الشهرين الأولين من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وفقاً لتقرير لمركز الإحصاء - أبوظبي، الذي بين أن الرقم القياسي بلغ 112.6% للشهرين الأولين من عام 2018، مقارنة مع 107.7% للفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 4.3% خلال شهر فبراير 2018 مقارنة بالرقم القياسي لشهر فبراير 2017.
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أوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض». وأشار المركز إلى أن مجموعة «النقل» ساهمت بنسبة 37.9% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأوّلين من عام 2018 مقارنة بالشهرين الأوّلين من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 12.5%، كما ساهمت مجموعة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 16.2%، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.3%، إضافة لمساهمة مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» أيضاً بنسبة 15.1% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأوّلين 2018 مقارنة بالشهرين الأوّلين من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.8%. أما مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى»، فقد أسهمت بتخفيض نسبة التضخم خلال الشهرين الأوّلين من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 وذلك بنسبة 20.7%، وقد جاء هذا الأثر نتيجة انخفاض معدل أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 2.7%. وأوضح المركز أن معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» قد ارتفعت بنسبة 4.6% خلال الشهرين الأولين من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، كما ارتفعت أيضاً أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 4.2% وشريحة الرفاه «العليا» بنسبة 4.8%. وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهرين الأوّلين من عام 2018 مقارنة بالشهرين الأوّلين من عام 2017 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 4.7%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 4.3%، أما شريحة الأسر الجماعية فقد ارتفعت بنسبة 5.2%.
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