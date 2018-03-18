4.5 % معدل التضخم في أبوظبي خلال شهرين

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك بأبوظبي 4.5% خلال الشهرين الأولين من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وفقاً لتقرير لمركز الإحصاء - أبوظبي، الذي بين أن الرقم القياسي بلغ 112.6% للشهرين الأولين من عام 2018، مقارنة مع 107.7% للفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 4.3% خلال شهر فبراير 2018 مقارنة بالرقم القياسي لشهر فبراير 2017.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.3% خلال شهر فبراير 2018 مقارنة بالرقم القياسي لشهر يناير 2018.

أوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض». وأشار المركز إلى أن مجموعة «النقل» ساهمت بنسبة 37.9% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأوّلين من عام 2018 مقارنة بالشهرين الأوّلين من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 12.5%، كما ساهمت مجموعة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 16.2%، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.3%، إضافة لمساهمة مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» أيضاً بنسبة 15.1% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأوّلين 2018 مقارنة بالشهرين الأوّلين من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.8%. أما مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى»، فقد أسهمت بتخفيض نسبة التضخم خلال الشهرين الأوّلين من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 وذلك بنسبة 20.7%، وقد جاء هذا الأثر نتيجة انخفاض معدل أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 2.7%. وأوضح المركز أن معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» قد ارتفعت بنسبة 4.6% خلال الشهرين الأولين من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، كما ارتفعت أيضاً أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 4.2% وشريحة الرفاه «العليا» بنسبة 4.8%. وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهرين الأوّلين من عام 2018 مقارنة بالشهرين الأوّلين من عام 2017 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 4.7%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 4.3%، أما شريحة الأسر الجماعية فقد ارتفعت بنسبة 5.2%.

وأوضح المركز بأن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 54.9% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي والذي بلغت نسبته 4.5% خلال الشهرين الأوّلين من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 37.8% ومنطقة الظفرة بنسبة 7.2% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال نفس فترة المقارنة.