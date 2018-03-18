«سامسونج» تطلق اللوح الرقمي القلاب

دبي(الاتحاد)
أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات، في إطار رؤيتها حول «مقرات العمل المستقبلية» لوحها الرقمي القلاب الجديد والفعال Samsung Flip WM55H بدولة الإمارات.
وقد استعرضت الشركة لأول مرة في إطار فعاليتها «فيرست لووك» التي جرت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 اللوح الرقمي القلاب المبتكر والذي يعكس المزيد من الريادة في مجال المشاركة الرقمية التعاونية، عبر التخفيف من التحديات التي تواجهها الشركات عند تنظيم الاجتماعات المتكررة.
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وعلى عكس سابقاته، يمكن Samsung Flip المستخدمين من خلق المحتوى في وقت واحد إضافة إلى المشاركة السهلة، والشروع في أعمال الشرح والبحث بسلاسة.
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وأخيراً، تم تصميم واجهة اللوح الرقمي خصيصا لتكون سهلة الاستخدام والتمكن من إجراء المحادثات المستمرة في الوقت المناسب.