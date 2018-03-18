«سامسونج» تطلق اللوح الرقمي القلاب

دبي(الاتحاد)

أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات، في إطار رؤيتها حول «مقرات العمل المستقبلية» لوحها الرقمي القلاب الجديد والفعال Samsung Flip WM55H بدولة الإمارات.

وقد استعرضت الشركة لأول مرة في إطار فعاليتها «فيرست لووك» التي جرت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 اللوح الرقمي القلاب المبتكر والذي يعكس المزيد من الريادة في مجال المشاركة الرقمية التعاونية، عبر التخفيف من التحديات التي تواجهها الشركات عند تنظيم الاجتماعات المتكررة.

يعزز اللوح الرقمي Samsung Flip، الذي يعتبر تطويراً للوحة الرسوم البيانية الورقية واللوائح التناظرية القياسية، خلق الفرص المناسبة لتوليد الأفكار المتميزة مع الحفاظ على الشعور المألوف بالكتابة التقليدية.

وعلى عكس سابقاته، يمكن Samsung Flip المستخدمين من خلق المحتوى في وقت واحد إضافة إلى المشاركة السهلة، والشروع في أعمال الشرح والبحث بسلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قاعدة اللوح القابلة للنقل، يمكنها تحويل أي مكان إلى غرفة مراسلات، ما يمنح الشركات مرونة إضافية في مساحة محدودة للمؤتمرات.

وأخيراً، تم تصميم واجهة اللوح الرقمي خصيصا لتكون سهلة الاستخدام والتمكن من إجراء المحادثات المستمرة في الوقت المناسب.