«طوارئ الحاسب الآلي» يتصدى لـ 86 هجمة إلكترونية خلال شهرين

أبوظبي(وام)
بلغ عدد الهجمات الإلكترونية التي نجح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات بالتصدي لها خلال الشهرين الأولين من عام 2018 إلى 86 هجمة وفقاً لأحدث الإحصاءات التي أصدرتها الهيئة وأظهرت انخفاض عدد الهجمات بنسبة فاقت 66% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.
وبحسب القراءة الأولية لنشاط الهجمات التي عادة ما تستهدف مواقع حكومية وخاصة فقد وصل عددها خلال شهر فبراير الماضي 52 هجمة في حين بلغت في شهر يناير الذي سبق 34 هجمة.
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ووفقاً للمعايير التي يتبعها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات في تصنيف الهجمات بحسب خطورتها فقد صُنفت 39 منها ضمن فئة متوسطة الخطر و8 هجمات منخفضة الخطر في حين وصل عدد المصُنفة بشديدة الخطر 18 هجمة، علماً بأن الفريق تولى التصدي لها جميعا بنجاح.
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يشار إلى أن تأسيس فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي جاء بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم/&rlm&rlm 89/&rlm&rlm5/ &rlm&rlmلسنة 2008. وتم إنشاء الفريق بهدف تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت، وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات.