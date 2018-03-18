«غرفة الشارقة» تنظم ورشة القيمة المضافة في قطاع العقارات

الشارقة(الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة متمثلة في مجموعة عمل قطاع العقارات بالتعاون والتنسيق مع «ارنست اند يونغ» أمس ورشة عمل بعنوان أثر ضريبة القيمة المضافة على قطاع العقارات وأصحاب الأملاك الخاصة استهدفت قطاع العقارات وأصحاب الأملاك الخاصة بالشارقة.

حضر الورشة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات وعدد من أعضاء اللجنة التمثيلية، إضافة إلى المشاركين فيها من الجهات المستهدفة.

وتأتي الورشة التعريفية الخاصة بضريبة القيمة المضافة ضمن خطة عمل اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات في توفير برامج توعوية وتعريفية لأعضائها لتفعيل أدائها في خدمة القطاع ومواكبة المتغيرات الجارية لمواصلة أداء دورها بإيجابية بما يعزز من أعمالها وخدماتها.

وتناولت الورشة التعريف بضريبة القيمة المضافة وأثر تطبيقها على القطاع وما المتوقع من كل نشاط تجاري من منظور الامتثال المرتبط بحفظ السجلات والتوقيت وأيضا البيانات المالية وإعداد نظام الإبلاغ وأيضا كيفية إرسال عائدات ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن استعراض لوائحها، وتقييم آثارها على نظم وعمليات الأعمال.

كما شملت الورشة التطرق إلى أثر ضريبة القيمة المضافة على هيكل الشركات والعقارات بالدولة ومن أبرزها الممارسات الرائدة لتصميم هيكل ملكية الشركات العائلية والعقارات ومدى أهمية النظر في إعادة تنظيم الملكية في الوقت الراهن للامتثال لضريبة القيمة المضافة، كما تطرقت الورشة إلى التعريف بالهياكل الملكية التي يمكن تصورها لامتلاك الأسهم والعقارات في ضوء حماية الأصول وتسهيل نقلها إلى الجيل الثاني.