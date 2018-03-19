«أركان» لمواد البناء تسعى لزيادة الصادرات

سيد الحجار(أبوظبي)

أكد أحمد سهيل المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أركان» لمواد البناء، أن الشركة حققت تقدما ملحوظا في أعمالها خلال العام الماضي، رغم ما واجهها من تأثيرات خارجية صعبة، خاصة مع ظهور مؤشرات على تعافي سوق الإنشاءات.

وتركز استراتيجية الشركة على رفع نسبة مساهمة صادراتها في إجمالي إيراداتها إلى 20% خلال السنوات القادمة، وبالتالي توسيع قاعدة عملائها وتنويع مصادر دخلها.

وأشار المهيري، في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية للشركة مؤخرا، إلى قيام الشركة باتخاذ إجراءات مبكرة للحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة تمثلت في دمج عمليات تصنيع بيع الإسمنت في المصنع الجديد وتحسين تكاليف الإنتاج وترشيد النفقات العامة، مما أدى إلى الحفاظ على ربحية الشركة، مشيراً إلى أن وحدة أعمال الإسمنت سجلت مبيعات عالية وحافظت على حصتها السوقية في بيئة شديدة التنافسية على الرغم من استمرار الضغوط على الأسعار.

ولفت إلى أن وحدة منتجات «الطابوق» سجلت نمواً ملحوظاً على صعيد المبيعات، وذلك نتيجة تطبيق استراتيجية ناجحة للتوسع والنمو في الأسواق المجاورة.

وذكر أن الشركة واصلت التركيز على تعزيز مبيعات الأنابيب من نوع «PVC» و«GRP» في أسواق التصدير ضمن منطقة الشرق الأقصى وأفريقيا الوسطي.

وقدر المهيري إيرادات الشركة من قطاع الإسمنت بنحو 605.69 مليون درهم في 2017 مقارنة بنحو 592.33 مليون في 2016، وأرباحاً تقدر ب 40.58 مليون درهم مقابل خسارة تقدر ب 74.36 مليون في 2016 ناتجة عن شطب الموجودات التي تمت عند إغلاق مصنع الإمارات للإسمنت.

ولفت المهيري إلى أن الأعمال الإسمنتية حققت مبيعات جيدة في العام الماضي.