«أركان» لمواد البناء تسعى لزيادة الصادرات

سيد الحجار(أبوظبي)
أكد أحمد سهيل المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أركان» لمواد البناء، أن الشركة حققت تقدما ملحوظا في أعمالها خلال العام الماضي، رغم ما واجهها من تأثيرات خارجية صعبة، خاصة مع ظهور مؤشرات على تعافي سوق الإنشاءات.
وتركز استراتيجية الشركة على رفع نسبة مساهمة صادراتها في إجمالي إيراداتها إلى 20% خلال السنوات القادمة، وبالتالي توسيع قاعدة عملائها وتنويع مصادر دخلها.
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ولفت إلى أن وحدة منتجات «الطابوق» سجلت نمواً ملحوظاً على صعيد المبيعات، وذلك نتيجة تطبيق استراتيجية ناجحة للتوسع والنمو في الأسواق المجاورة.
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وقدر المهيري إيرادات الشركة من قطاع الإسمنت بنحو 605.69 مليون درهم في 2017 مقارنة بنحو 592.33 مليون في 2016، وأرباحاً تقدر ب 40.58 مليون درهم مقابل خسارة تقدر ب 74.36 مليون في 2016 ناتجة عن شطب الموجودات التي تمت عند إغلاق مصنع الإمارات للإسمنت.
ولفت المهيري إلى أن الأعمال الإسمنتية حققت مبيعات جيدة في العام الماضي.