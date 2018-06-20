دبي(وام)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أن آخر موعد لاستلام طلبات التقديم للدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال هو 25 مارس الحالي داعيةً الشركات إلى المشاركة في الجائزة التي تساعدهم على تعزيز تنافسيتهم في سوق العمل.

وأكدت غرفة دبي أن الدورة الحالية من جائزتي محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وابتكار الأعمال تشهد مشاركة متزايدة من مختلف الشركات المعنية. كما تقوم الغرفة خلال شهر مارس الحالي وأبريل القادم بتنظيم عدد من ورش عمل للمشاركين في الدورة الحالية للجائزة.

تهدف هذه الورش إلى تعريف المشاركين بأفضل ممارسات التميز والابتكار المؤسسي ومساعدة هذه الشركات حول كيفية التحضير لجائزتي محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وابتكار الأعمال.

وتهدف كل من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال إلى دعم تطوير قطاع الأعمال وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وكانت الغرفة قد أطلقت الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال خلال مؤتمرٍ عالمي نظمته في نوفمبر الماضي.

وقال سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي ورئيس اللجنة المشرفة على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال أن المشاركة المتنامية من قبل مختلف الشركات تعكس نجاح هذه الجائزة.

ومنذ إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في العام 2005 وحتى اليوم شهدت الجائزة مشاركة أكثر من 1400 شركة مع تكريم أكثر من 150 شركة على مدار الدورات الـ 9 السابقة.