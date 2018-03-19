دبي(الاتحاد)

نفذت شركة أكسنتشر برنامج SAP S/‏4HANA® بهدف تزويد منظمي إكسبو 2020 بأسس للأفكار والرؤى المعتمدة على البيانات والتي تتراوح من تفضيلات الزوار إلى مستويات الاستدامة.

وتعمل المنصة الرقمية الجديدة على إحداث تغيير في قدرات الدعم والتعامل مع زوار الوجهة العالمية المنتظر أن تستقبل 25 مليون زيارة على مدار ستة أشهر انطلاقاً من أكتوبر 2020.

وتم ربط إكسبو 2020 دبي ببرنامج SAP S/‏4HANA® الخاص بالأعمال في غضون سبعة أشهر فقط.

والبرنامج أداة تمكّن الشركات من تخطيط المصادر بشكل آني لإدارة الأعمال الرقمية، حيث يعتمد على منصة SAP HANA® المتقدمة ويوفر تجربة استخدام مخصصة ومناسبة للمستهلكين.