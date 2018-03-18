«المركزي» يصدر معايير إلزامية لممارسة الأعمال في شركات الصرافة والتحويلات المالية

حسام عبدالنبي (دبي)
أصدر مصرف الإمارات المركزي بداية شهر مارس الجاري معايير (إلزامية) جديدة لممارسة شركات الصرافة والتحويلات المالية لأعمالها بهدف أن تصبح الشركات أكثر توافقاً مع المعايير العالمية وتغيير نظرة بنوك المراسلة العالمية لشركات الصرافة وتصنيفها على أنها معيار عالي الخطورة، حسب راجيف رايبانتشوليا، الأمين العام لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مؤكداً أن «المركزي» منح شركات الصرافة مهلة 9 أشهر لتطبيق المعايير الجديدة بحيث يبدأ التطبيق في بداية العام المقبل.
وقال رايبانتشوليا، خلال مؤتمر «إزالة المخاطر والتحويلات المالية – التحديات والتوجهات المستقبلية « الذي نظمته مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن معايير المركزي الجديدة شركات الصرافة المحلية متوافقة مع المعايير العالمية بعد أن عانت شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في الدولة من صعوبات في إتمام معاملاتها المصرفية، بسبب اتباع بنوك عالمية، وخاصة البنوك التي توفر مقاصة للدولار الأميركي، سياسة (اللامخاطر) بدلاً من تبني مفهوم إدارة المخاط، مشيراً إلى أن تلك المعايير توفر حلولا كاملة وخطوات واضحة لأداء الشركات لأعمالها سواء في التحويلات المالية أو التعامل على العملات الأجنبية ونظام حماية الأجور للفئات المحرومة من التعامل مع البنوك.
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وعن كيفية تغلب شركات الصرافة والتحويلات المالية على المنافسة مع البنوك والتي تقدم خدمة تحويل الأموال من دون رسوم، أجاب رايبانتشوليا، أن الأمر يتطلب من الشركات أن تتوجه نحو رقمنة خدماتها من أجل تمكين العملاء من إجراء التحويلات المالية من أي مكان سواء المنزل أو المكتب وعبر القنوات الإلكترونية مثل الهاتف المحمول وغير ذلك، مشيراً إلى أن المنافسة بين الجانبين على توفير سعر تحويل للعملات المختلفة التي يتم التحويل بها قد تكون عنصراً للمفاضلة لاسيما وأن البنوك تنظر لذلك الأمر على أنه وسيلة لخدمة العملاء وليس كمصدر للدخل.
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