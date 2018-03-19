الفجيرة (الاتحاد)

صادقت الجمعية العمومية السنوية لبنك الفجيرة الوطني أمس على توزيعات أرباح بنسبة 15% من رأس المال المدفوع، على شكل توزيعات نقدية بنسبة 7.5% (بقيمة 102.5 مليون درهم) وأسهم منحة بنسبة 7.5% (بقيمة 102.5 مليون درهم) من رأس المال المدفوع.

كما صادق مساهمو البنك أيضاً على تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.

بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وصادق المساهمون كذلك على تعيين وتحديد أتعاب مدققي حسابات البنك الخارجيين وهيئة الرقابة الشرعية التابعة إلى إن بي اف الإسلامي لعام 2018.

وتمت الموافقة أيضاً على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 0.64% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات.