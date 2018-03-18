عمليات بيع تضغط على الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت ضغوط بيعية استهدفت عددا من الأسهم «القيادية» في هبوط مؤشرات الأسواق المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، بفعل عمليات جني أرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعات خلال جلسات نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تدني مستويات السيولة وغياب المحفزات والاستثمار المؤسسي.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 262.3 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 142 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2298 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 61 شركة مدرجة، ارتفعت منها 26 سهماً، فيما تراجعت أسعار 21 سهماً، وظلت أسعار 14 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع نهاية تعاملات جلسة أمس، منخفضاً بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 4533 نقطة، متأثراً بعمليات بيع طالت عدداً من أسهم قطاعي البنوك والاتصالات بقيادة سهمي «اتصالات» و«أبوظبي التجاري»، بعدما تم التعامل على أكثر من 27.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 62.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 495 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفعت منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فشهد خلال جلسة تعاملات أمس، تعاملات سيطرت عليها النزعة المضاربية، والتي استهدفت الأسهم القيادية المدرجة ومنها سهما «إعمار» و«دبي الإسلامي»، ليغلق على تراجع بلغت بنسبة 0.14% عند مستوى 3192 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 114.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 199.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1803 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفعت منها 18 سهماً، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، بينما ظلت 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.