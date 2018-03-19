«دبي للاستثمار» تتخارج من حصتها في «درايف دبي»

دبي(الاتحاد)

‬أعلنت ‬شركة دبي ‬للاستثمار ‬أنها ‬قامت ‬بالتخارج ‬من ‬حصتها ‬البالغة ‬50% ‬في ‬مركز ‬دبي ‬الدولي ‬لتعليم ‬قيادة ‬السيارات ‬مقابل ‬35 ‬مليون ‬درهم. وحقق بيع الحصة والتي كانت تملكها من خلال شركة «مشاريع» التابعة لدبي للاستثمار، عائداً داخلياً على الاستثمار بنسبة 21 ‬في ‬المئة.‬وكانت «‬مشاريع» ‬أحد ‬الشركاء ‬المؤسسين ‬لهذا ‬المشروع ‬في ‬ديسمبر ‬2012، ‬حيث ‬يتولى ‬المركز ‬إدارة ‬خدمات ‬التدريب ‬على ‬تعليم ‬قيادة ‬السيارات ‬وفق ‬أحدث ‬المعايير ‬في ‬المرحلة ‬الثانية ‬من ‬مجمع ‬دبي ‬للاستثمار، ‬على ‬مساحة ‬قدرها ‬850 ‬ألف ‬قدم ‬مربعة، ‬بالشراكة ‬مع ‬مجموعة ‬شركات ‬بالحصا ‬الدولية ‬ومجموعة ‬سيف ‬بالحصا. وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «استثمرنا في المركز قبل ست سنوات، في ظل إمكانات النمو الهائلة والطلب المتنامي على وجود مدرسة شاملة لتعليم قيادة السيارات ضمن مجمع دبي للاستثمار.

وتمكنت الشركة من تحقيق درجة عالية من التطور‏‭ ‬خلال الأعوام ‬السابقة، ‬لذا ‬كان ‬التخارج ‬منها ‬مربحاً ‬لنا.‬إن ‬مثل ‬هذه ‬الخطوة ‬تتماشى ‬مع ‬الاستراتيجية ‬الحكيمة ‬التي ‬ننتهجها ‬في ‬عمليات ‬الاستثمار ‬المربحة ‬التي ‬ندخل ‬بها، ‬وتحقيق ‬قيمة ‬إضافية ‬لمساهمينا»‬.وأضاف ابن كلبان: «إن دبي للاستثمار تسير وفق الخطط الموضوعة لها نحو تحقيق النمو، من خلال التركيز الواضح على تعزيز الاستثمار في قطاعات محددة، في الوقت الذي نعمل فيه على مواءمة محافظ الأعمال والقطاعات التي تعمل الشركة بها بالتناغم مع هذه الاستراتيجية». يشار إلى أن محفظة «مشاريع» تضم حالياً تسع شركات تعمل في قطاعات متنوعة، بما في ذلك سحب الألمنيوم، والتصاميم المعمارية للألمنيوم، والديكور الداخلي، ومفاتيح وتجهيزات الإضاءة، وأثاث المختبرات. وتنطلق الشركة من هدف رئيسي يتمثل في تحقيق عوائد عالية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المباشرة في الشركات والقطاعات التي تمتاز بإمكانات النمو القوية وتحقيق القيمة العالية.