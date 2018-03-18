«ديبا المحدودة» تحول عملة تداولها من الدولار إلى الدرهم

حسام عبدالنبي (دبي)

أعلنت «ناسداك دبي» أمس بدء التداول على أسهم مجموعة ديبا المحدودة، بعد أن حولت الشركة عملة إدراجها إلى الدرهم الإماراتي من الدولار الأميركي الذي كان عملة إدراج الشركة منذ طرحها العام الأولي في ناسداك دبي في 2008.

وقرع كل من هاميش تيرويت، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديبا المحدودة، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، جرس فتح السوق أمس احتفالاً ببدء تداول أسهم ديبا بالدرهم، معلناً أن التحول إلى الدرهم الإماراتي يهدف إلى تعزيز روابط «ديبا» بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد في المنطقة، فضلاً عن دعم كفاءة التسعير، ويأتي في إطار استراتيجية المجموعة لتقديم قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.

وقال تيرويت، إن عملية تحويل عملة الإدراج تأتي من بين عدة مبادرات تلتزم بها «ديبا» لزيادة جاذبية أسهمها أمام المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات، وذلك من أجل إلغاء تكلفة الشراء والبيع الذي تترتب على التحويل بين العملتين عند التداول، لافتاً إلى أن الشركة تدير أعمالها بالدرهم، ونتائجها المالية تعلن بالعملة المحلية، ما كان يسبب إرباكاً للمستثمرين.

وأوضح تيرويت، أن هناك عدداً من المستثمرين الذي يمتلكون حصصاً كبيرة في الشركة، مع وجود نسبة صغيرة من الأسهم الحرة المتاحة للتداول في السوق المحلي تعمل الشركة على زيادتها، ولذلك لابد من جعل السهم جذاباً للمستثمرين.