ألمانيا تسعى إلى فرض ضرائب على الشركات الرقمية

بوينس آيرس(د ب أ)

قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده ستسعى إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمجموعة العشرين، لتشديد فرض الضرائب على الشركات الرقمية، وذلك خلال اجتماع لمجموعة العشرين في بوينس آيرس.

وتحدث شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية قبيل اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأرجنتينية المقرر اليوم الاثنين.

وتشعر الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، بالقلق حيال التهرب الضريبي لشركات الإنترنت، مثل «جوجل» أو «فيسبوك»، والتي لا تحتاج إلى أن تكون موجودة فعليًا في البلدان التي تقدم فيها خدماتها.

وتخطط المفوضية الأوروبية حاليا لفرض ضريبة بنسبة 3% على عائدات الشركات الرقمية الكبرى، الأمر الذي من شأنه أن يجمع نحو 5 مليارات يورو (6 مليارات دولار) سنوياً. وقال شولتس «على المجتمع الدولي أن يجد إجابات لتحديات الرقمنة.