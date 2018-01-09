ماراثون زايد الخيري يعانق التاريخ في الأقصر 19 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، عن تنظيم النسخة الرابعة للحدث بمدينة الأقصر في صعيد مصر 19 يناير المقبل، تزامناً مع عام زايد، ويخصص ريع السباق لصالح مستشفى شفاء الأورام لعلاج السرطان بصعيد مصر.

وتعد النسخة الجديدة للماراثون هي الرابعة للحدث في مصر، حيث استضافت العاصمة المصرية القاهرة ثلاث نسخ ماضية، وشهدت نجاحاً منقطع النظير، خاصة المحطة الأخيرة التي شارك فيها أكثر من 80 ألفاً من مختلف الفئات.

ويأتي نقل الحدث من القاهرة إلى مدينة الأقصر في إطار السعي الدائم للمساهمة في كل أعمال الخير بمختلف أنحاء مصر، وتعد مدينة الأقصر واحدة من أهم مدن العالم الأثرية، حيث تحتوي على ثلث الآثار القديمة.

ويعانق اسم زايد الخير آثار العالم القديم، وعلى رأسها معبد الكرنك ووادي الملوك والدير البحري، تلك الأماكن التي رسمت حضارة تاريخية وقف العالم عاجزاً أمام اكتشافها، وسوف تسطر تاريخاً جديداً لها عندما تستضيف حدثاً يحمل اسم رمز الخير ونهر العطاء الذي لا ينضب المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خاصة مع تخصيص 2018 لعام زايد، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، ويعد ماراثون الأقصر ذا خصوصية، لاسيما أنه الحدث الرياضي الخيري الأول الذي سوف يشهده عام زايد.

وأطلق المؤرخون على مدينة الأقصر أكثر من اسم، فهي باب الشمس ومدينة المئة باب وطيبة، وتعد من أهم مقاصد سياح العالم للتعرف إلى ما تحويه من آثار تاريخية امتد وجودها لآلاف السنين.