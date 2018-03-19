جدل بألمانيا حول خطط الحكومة لسوق العمل

برلين(د ب أ)

أعرب اقتصادي ألماني بارز عن تشككه تجاه الخطط السياسية للائتلاف الحاكم الموسع الجديد بألمانيا بشأن سوق العمل.

وقال كريستوف شميت، رئيس مجلس الخبراء المعني بتقييم التطور الاقتصادي والمعروف باسم مجلس الحكماء الاقتصادي، لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس إنه من خلال توسيع ما يسمى بسوق العمل الاجتماعي، قطاع عمل مدعوم حكوميا بشكل جزئي إلى جانب سوق العمل العادية، يتم التخلي عن هدف دمج العاطلين لفترات طويلة في سوق العمل العادية في وقت ما.

يذكر أن الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي المكونان للائتلاف الحاكم الموسع الجديد بألمانيا اتفقا في اتفاقية الائتلاف أن يكون هناك سوق عمل اجتماعي، يتم فيه توفير توظيف مدعوم لدى مؤسسات غير هادفة للربح أو في الأوساط الاقتصادية الخاصة بالنسبة للأشخاص الذين لم تتاح لهم أي فرصة للحصول على وظيفة بخلاف ذلك.

ومن جانبه دافع وزير العمل الجديد هوبرتوس هايل عن هذه الخطط، وقال في تصريحات خاصة لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في عددها الصادر أمس «إننا لا نريد دفع العاطلين عن العمل لفترات طويلة من إجراء قصير المدى لإجراء آخر، ولكننا نسعى لتوفير مليارات اليورو من أجل إتاحة فرص مستقبلية طويلة المدى في سوق عمل اجتماعي».

وتابع قائلا: «إننا نريد تطوير مفهوم يجعل العمل غير الهادف للربح في المركز». ومن جانبه قال خبير الشؤون الاجتماعية بالاتحاد المسيحي بيتر فايس في تصريحات خاصة لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية: سيتم تكثيف مصاحبة العاطلين الشباب بصفة خاصة مستقبلا، لأنه يتعين علينا كسر الحلقة المفرغة للفقر الموروث، طالما أن وضع سوق العمل الجيد يمنح الفرصة لذلك».