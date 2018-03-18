مصر تبحث مع شركات عالمية خططها التوسعية في الطاقة

القاهرة (وام، رويترز)

بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري مع شركتين عالميتين للطاقة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول أمام الشركتين خاصة في مشروعات البتروكيماويات.

واستقبل الملا كلا على حدة رئيسي شركة باور تشاينا للطاقة وشركة ميثانكس العالمية.

وأشار إلى أنه بحث مع جوجوونى رئيس شركة باور تشاينا للطاقة المتخصصة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والطاقات المتجددة بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الموارد المائية الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول أمام الشركة خاصة في مشروعات البتروكيماويات.

ومن جانبه استعرض رئيس باورتشاينا مجالات عملها والمشروعات التي نفذتها على المستوى العالمي وداخل مصر والتي تضمنت محطة كهرباء بنها وشمال الجيزة، وأكد رغبة شركته في التوسع في أنشطتها في مصر خلال الفترة القادمة خاصة في ظل تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.