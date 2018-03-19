«ام ام» المصرية تسعى لشراء 3 شركات في التجزئة والصيانة والتوزيع

القاهرة(رويترز)

قالت ام.ام جروب للصناعة والتجارة المدرجة في البورصة المصرية أمس إنها وقعت خطاب نوايا مع شركة التركي القابضة السعودية للاستحواذ الكامل على ثلاث شركات تابعة لها في مجالات التجزئة والتوزيع والصيانة.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن الشركات الثلاث هي «اتصالات الدولية مصر (‭‭i2‬‬) والتي تعد من أكبر الموزعين لتكنولوجيا وخدمات الهاتف النقال في مصر، وشركة التجزئة المتحدة (يو.آر.سي) لتجارة التجزئة والصيانة وشركة دي.تي.آر للتجارة مركز دبي للسلع المتعددة».

تأسست ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية في 1895 وتتبعها نحو 24 شركة متنوعة النشاط تعمل في مجالات الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة وإنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية.

وقالت ام.ام جروب إن عملية الاستحواذ ستضيف في حالة نجاحها أكثر من 6500 نقطة بيع نشطة مباشرة إلى شبكة التوزيع القوية للشركة بالإضافة إلى 101 منفذ بيع بالتجزئة. ولم تذكر الشركة أي تفاصيل مالية.