أرباح «عبور لاند» المصرية تقفز 50% في 2017

القاهرة(رويترز)

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية المصرية أمس أن صافي الربح قفز نحو 50.1% في 2017 بدعم مبيعات قوية. وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 243.196 مليون جنيه (13.75 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر مقابل 161.987 مليون في 2016. وزادت مبيعات الشركة 42.2% إلى 2.065 مليار جنيه في 2017 مقارنة مع 1.450 مليار في السنة السابقة.

وتأسست عبور لاند، العاملة في إنتاج الأجبان البيضاء، في 1997 ويبلغ رأسمالها المرخص به مليار جنيه والمصدر والمدفوع 200 مليون جنيه موزعاً على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم. والمنافس الرئيسي لعبور لاند في سوق الأجبان البيضاء في مصر هو دومتي التي تملك أكبر حصة سوقية من حيث حجم المبيعات.

وبحلول الساعة 0904 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 23 جنيهاً دون تغير عن إغلاق الخميس الماضي.