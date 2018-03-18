«تسلا» تسابق الزمن لإنتاج سيارتها الجديدة

قال إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إن هناك شيئين يحرمانه النوم ليلاً، دمار العالم بسبب الذكاء الصناعي، وإنتاج النموذج «تسلا 3». ولدى ماسك كل الحق في القلق على الشركة، التي دخلت واحدة من أكثر المراحل الحرجة في تاريخها، فإما إنتاج الطراز «3»، أو ستواجه الشركة لعواقب مالية وخيمة. ومن المنتظر أن تكتشف «تسلا» في أبريل عما إذا كانت تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها الطموح بإنتاج 5000 سيارة من الطراز «3» أسبوعياً في الربع الثاني، وهو هدف تأخر مرتين بالفعل من قبل.

و«3» طراز سيطرح بسعر أقل من طرازات «تسلا» الفاخرة، وجزء أساسي من استراتيجية توسيع أعمال الشركة. وتحقيق هدف إنتاج 5000 سيارة أسبوعياً بنهاية يونيو المقبل من هذا الطراز أمر بالغ الأهمية لتحقيق ما يكفي من النقود للحفاظ على عمليات الإنتاج دون الحاجة إلى زيادة رأس المال. وأنفقت شركة «تسلا» في المتوسط نحو مليار دولار في الربع الأخير من 2017، جزء كبير منها للاستثمار في إنتاج الطراز «3». وإذا لم تستطع تسلا تحقيق هذا الهدف، فستواجه ضغطاً أكبر لجمع الأموال من الديون أو أسواق الأسهم، والتي قد تكون صعبة إذا فقد المستثمرون الثقة.

وتقول «تسلا»، إن لديها ملياري دولار من التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة مع العلم أن بعض رأس المال يخضع لشروط محددة للاستخدام، ومع ذلك فإنه يواجه أيضاً مدفوعات فائدة أعلى مرتبطة بمبلغ 10 مليارات دولار من الديون وزيادة التكاليف المرتبطة بمنحدر الإنتاج. وقال توني ساكوناجي المحلل في «برنشتاين»، إنه منذ طرح أسهم تسلا للاكتتاب عام 2010 أنفقت الشركة 10 مليارات دولار نقداً، وهو مبلغ كبير على نحو غير معتاد لشركة أمريكية تُتداول أسهمها في البورصة. يذكر أن قيمة السوق لشركة تسلا تبلغ نحو 57 مليار دولار. ويتوقع براين جونسون المحلل المالي في بنك «باركليز» أن تجمع الشركة المزيد من الأموال في الربع الثالث من 2018 إذا أثبتت قدرتها على إنتاج 5000 سيارة من طراز «3 إس» في الأسبوع.

وفي الوقت ذاته، قال ماسك، إن تسلا «تحقق تقدماً جيداً» في إنتاج هذا الطراز، رغم ما تواجهه الشركة من تحديات بعد خسارتها عدداً من المديرين التنفيذيين الماليين. ففي الأيام الأخيرة، غادر كبير موظفي المحاسبة وأمين الخزانة، بعد خروج المدير المالي العام الماضي ورحيل المدير التنفيذي الأعلى للمبيعات الشهر الماضي. هذه العقبات أثقلت أسهم تسلا وتوقف سعر سهمها عن الارتفاع منذ أوائل عام 2017، بل انخفضت قيمة السهم بنسبة 14% تقريباً منذ بدء إنتاج الطراز «3».