مصر تدشن حي الأعمال بالعاصمة الجديدة

القاهرة (رويترز)

قال أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن شركته بدأت أمس العمل في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة استثمارية 3.2 مليار دولار.

وأضاف عابدين أن «الحي يقام على مساحة 196 فدانا بنظام الشراكة مع الشركة الصينية العامة لهندسة البناء على 10 سنوات. وسيتم التمويل بقرض صيني بفائدة 2%».

وشركة العاصمة الإدارية مملوكة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري أمس إن منطقة الأعمال تضم «20 برجا سكنيا وإداريا وتجاريا وللخدمات، بينها، أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 385 مترا». والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة كان قد أعلن عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين.

وأضاف بيان الحكومة أن هيئة المجتمعات العمرانية ستسدد 15% من قرض المشروع كدفعة مقدمة ونسبة 85% من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء البالغة 42 شهرا ثم الباقي على 10 سنوات.

ويهدف المشروع إلى الخروج من زحام القاهرة والتلوث ومن المتوقع أن تصل تكلفته إلى 300 مليار دولار وأن يضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن ومبنى أطول من برج إيفل في باريس. وتباشر الحكومة المصرية مشروعا آخر لحي مال وأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة يتوقع أن يستضيف المؤسسات المالية الحكومية إلى جانب 25 بنكا تقدمت للحصول على مقار هناك.