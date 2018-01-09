تيجالي يرفع رصيده إلى 11 هدفاً في مرمى الجزيرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

واصل الأرجنتيني سباستيان تيجالي تحقيق الأرقام الخاصة أمس، بعد تسجيله ثلاثية في مرمى الجزيرة ليصلا بأهدافه في مرمى الأخير إلى 11 هدفاً ويقترب أيضا من دخول نادي المائة في دوري الخليج العربي الذي يفصله عنه هدفان فقط، بعد أن رفع غلته من الأهداف في دورينا إلى 98 هدفا، ومن الصدف أن يكون عدد أهدافه في الفريق الجار مثل رقم قميصه الذي عرف به في دوري الخليج العربي (الرقم 11).

ومن المفارقات أن تيجالي سجل أول هاتريك له في الدوري أمام الجزيرة بالذات في الدور الأول من موسم 2013 - 2014 وفي أول مباراة يخوضها أمامه، والتي كان قد فاز الجزيرة بها بفارق هدف، وحملت الصدفة.

ويعتبر هاتريك تيجالي أمس هو التاسع له في مختلف المسابقات في ملاعبنا حيث سجل الهاتريك في شباك النصر مرتين وأمام دبا الفجيرة والشعب سابقا والفجيرة، وعجمان (سوبر هاتريك)، والوصل.

تيجالي عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه أصحاب السعادة برباعية مقابل هدفين على الجار الجزيرة بملعب الأخير، والذي قفز برصيد العنابي إلى 23 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصل والعين اللذان يتقاسمان الصدارة، وأبقى على حظوظ فريقه قائمة في السباق على درع الدوري، كما أنه أبعد الجزيرة نسبيا عن سباق اللقب بعد أن توسع الفارق بينه والصدارة إلى 9 نقاط.