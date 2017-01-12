عزلة الكائن

د. العادل خضر
يعتبر نقّاد السّينما أنّ فيلم (المنبوذ -Cast Away)، للمخرج روبرت زيميكيس، وبطولة توم هانكس، يمثّل الصّيغة السّينمائيّة الحديثة لرواية (دانيال ديفو Daniel Dufoe) الشّهيرة: روبنسون كروزو. وبطل هذا الفيلم ليس بحّارا مغامرا كسلفه روبنسون كروزو، إنّما هو موظّف في شركة طيران (فيداكس - Fedex)، يدعى (تشاك نولاند -Chuck Noland)، دُعِيَ ليطير في المساء في رحلة استعجاليّة إلى ماليزيا، ليلة عيد ميلاد المسيح، وقد كان يحتفل به وقتئذ مع خطيبته رفقة عائلتها. وغادر تشاك لوس أنجلوس على متن طائرة صغيرة في سفرة كان من المفروض أن تدوم أربعة أيّام، يعود بعدها ليحتفل برأس السّنة مع خطيبته. غير أنّه أثناء الطّيران فوق المحيط الهادي ضرب البرق بشدّة، فأصيب المحرّك بعطب خَطِرٍ، نجم عنه سقوط الطّائرة وتحطّمها بمن فيها من طاقم وما فيها من حمولة. فلم ينج أحد إلاّ تشاك، الّذي وجد نفسه في إحدى جزر (فيدجي îles Fidji)، من المحيط الهادي، الخالية المهجورة، لا أنيس فيها ولا رفيق، وقد أحيط بحواجز طبيعيّة من الصّخور المرجانيّة. وإذا كان روبنسون كروزو قد فاز برفيق بشريّ هو (جمعة)، فإنّ تشاك لم يجد شيئاً يرافقه سوى كرة طائرة سمّاها ويلسون. وخلال أربع سنوات متتاليات حاول تشاك أن يتكيّف مع الطّبيعة القاسية ويواجه محنة العزلة الرّهيبة، قبل أن يتمكّن من عبور المحيط في قارب والعودة إلى دياره.
من الطّريف أن يُترجم عنوان الفيلم الإنجليزيّ Cast Away في النّسخة الفرنسيّة بعبارة (Seul au monde)، أي (وحيد في العالم) أو (وحدي في العالم). وهي العبارة نفسها الّتي افتتح بها الفيلسوف الفرنسيّ الرّاحل جاك دريدا Jacques Derrida آخر ندوة قدّمها في مدرسة الدّراسات العليا في العلوم الاجتماعيّة بباريس. وكانت بعنوان (الوحش والعاهل - La bête et le souverain)، وقد دامت ثلاث سنوات من خريف 2001 إلى ربيع 2003، وصدرت بعد موته في مجلّدين ضخمين.
|
افتتح جاك دريدا الحصّة الأولى (بتاريخ 11 ديسمبر 2002) بهذه الجملة (أنا وحيد «ة»). ولكنّه بعد أن يربطها بجملة أخرى (أنا سئمت) يتساءل: هل كان روبنسون كروزو يشعر بالسّأم؟ وهل كان وحيداً، هذا الرّجلُ؟ لأنّه على حدّ علمه لم يُكتب شيء عن امرأة وحيدة، مثل جزيرة، في جزيرة. ثمّ وهو يستعيد الجملة الّتي بدأ بها النّدوة نراه يكملها بكلمة أخرى فتصبح «أنا وحيد في العالم»، كأنّه يرجّع مثل الصّدى عنوان الفيلم Cast Away، (وحيد في العالم). فبهذه الطّريقة، أو بهذا البروتوكول الّذي يتوخّاه دائما دريدا في ندواته أو مقالاته، ببعثرة بعض الكلمات واستقبالها مثل رمية النّرد، يهيّئ سامعيه لتلقّي المسائل الّتي سيطرقها. وهو حين يشرع في تقليب عبارة (أنا وحيد في العالم) على وجوه شتّى، فإنّه بهذا المسلك يحدّد موضوع ندوته. وقد اختار في تلك السّنة أن يكون موضوعها حديثا عن العالم بكلّ معانيه، وكلّ العوالم. بعد ذلك يطرح السّؤال الّذي يعنينا: ما هي الجزيرة؟
|