ماركا: ميسي على طريق المجد الكبير

برشلونة (د ب أ)

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، حصل على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2017، طبقاً لنتائج استطلاع للرأي أجرته مؤخراً، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية وجائزة الأفضل للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وحل ميسي في المركز الأول من بين اللاعبين المئة الذين شملهم الاستطلاع، وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتيني حقق العديد من الانتصارات خلال الفترة الماضية، وسيستهل من القمة عامه الجديد الذي يبحث فيه عن التتويج بأغلى لقب له في مسيرته الرياضية، ألا وهو كأس العالم، ليصبح من دون شك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وألمحت «ماركا» إلى أن النقاش يدور حالياً حول التساؤل: هل ميسي هو الأفضل في التاريخ؟، لتؤكد أن قائد المنتخب الأرجنتيني في طريقه لإثبات هذا.

وفاز ميسي في العام الماضي بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة الرابعة على التوالي بعد أن سجل 37 هدفاً في الدوري الإسباني، وقاد برشلونة إلى الفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

وبعيداً عن الألقاب الجماعية، عاد ميسي ليقدم أداء مذهلاً في 2017، حيث أنهى الموسم السابق بـ 54 هدفاً و19 تمريرة حاسمة، كما أن كل الدلائل تشير إلى أنه في طريقه إلى تحطيم جميع الأرقام القياسية أيضاً هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميسي خلال العقد الأخير كان ينافس نفسه ويتفوق عليها ويثبت في كل مرة أن طموحه بلا سقف.