الشارقة (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق في الرابعة من مساء اليوم النسخة الثامنة لملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، والذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 263 لاعباً ولاعبة يمثلون 29 دولة هي الجزائر، أستراليا، البحرين، كندا، الكاميرون، كينيا، الصومال، جمهورية التشيك، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، الهند، العراق، الأردن، اليابان، كازاخستان، السعودية، الكويت، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، البرتغال، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، سوريا، تونس، تايلاند، بالإضافة إلى الإمارات.
وتقام الفعاليات في منافسات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، و5000م، بجانب مسابقات الميدان (صولجان- قرص- الرمح- الجلة- الوثب العالي- الوثب الطويل- الوثب الثلاثي)، وتشمل فئات الإعاقة الحركية.
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وقال: الإمارات باتت محط أنظار العالم، والنجاحات التي حققتها الشارقة في استضافة بطولة الألعاب العالمية وبطولة العالم للمبارزة والنسخ السابقة لملتقى الشارقة، وخصوصاً أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية من شأنها أن ترفع من مستوى لاعبينا وتصنيفهم الدولي، وخصوصاً أن النسخة الثامنة تعد بروفة قوية للوقوف على استعدادات النادي لاستضافة الألعاب العالمية 2019 للإعاقة الحركية والبتر.
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من ناحيته أشاد أحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، مدير للبطولة، بالدور الكبير الذي ظل يلعبه المتطوعون في إنجاح الحدث، حيث تم تشكيل لجان من المتطوعين تشارك مع كافة اللجان المنظمة في البطولة، مؤكداً جميع اللجان المختلفة أكملت كافة الاستعدادات لإبراز الوجه المشرق للدولة.
وأضاف: الملتقى سيسهم في التعريف بالدولة بشكل عام، وبإمارة الشارقة ومعالمها السياحية بشكل خاص، للمشاركين من خارج الدولة، مما سيجعلها وجهة مهمة، بالتزامن مع «عام زايد».