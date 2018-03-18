24 لاعباً إلى نهائيات المدارس للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

أسدل الستار على التصفيات النهائية للشطرنج على مستوى مدارس منطقة الشارقة التعليمية بنين بمشاركة 31 مدرسة لجميع المراحل الدراسية للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، والتي أقيمت بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالتعاون مع منطقة الشارقة التعليمية، وشهدت 12 مسابقة على مدار يومين وشارك فيها 192 لاعباً، وتأهل 24 لاعباً إلى نهائيات بطولة مدارس الدولة.

وأشرف على تنظيم البطولة رجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي والحكام الدوليون أديب الزهراوي وإحسان جواد وضحى المعلم وعز الدين الكور وصهيب العكلة وحسين زيدان.

وحضر حفل الختام جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومحمد عبدالله السكرتير الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وقال جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج:«تنظيم مثل هذه الفعاليات والبطولات على مستوى مدارس الإمارة يعكس الرغبة الكبيرة للأسرة الشطرنجية في إدراج اللعبة ضمن أنشطة وزارة التربية والتعليم لما لها من فوائد تربوية وتعليمية وفاعليتها في تعزيز القدرات الذهنية التي تسهم في التحصيل العلمي ومساعدتها على زيادة معدلات التفكير واتخاذ القرارات المدروسة والبناءة».

وأضاف أن النادي يفتح أبوابه لجميع شرائح المجتمع لممارسة اللعبة، والنادي نظم واستضاف في الآونة الأخيرة العديد من البطولات والمسابقات بالتعاون مع هيئات ومؤسسات الإمارة منها بطولة موظفي حكومة الشارقة وبطولة كبار السن وبطولة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الفعاليات المجتمعية والثقافية.