رضا سليم (دبي)

أنهى فريقا الجزيرة والعين مشوارهما في دوري أقوياء اليد، بعدما خاضا معاً المباراة الأخيرة لهما في التصفيات التأهيلية للدوري، والتي أقيمت أمس الأول بصالة نادي الوصل، وانتهت بفوز «فخر أبوظبي» بفارق هدفين 25-23، ليودع الفريقان مشوارهما في الدوري، خاصة أن الوصل حصل على البطاقة من التصفيات التأهيلية بالفوز عليهما، ويبدأ كلا الفريقين التجهيز لبطولتي كأس رئيس الدولة التي ستنطلق غداً بين الجزيرة والوصل وكأس نائب رئيس الدولة الخاصة باللاعبين المواطنين، فيما يبدأ البنفسج مشواره في كأس رئيس الدولة بعد غدٍ أمام الشارقة في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

من ناحية أخرى، بدأت فرق المربع الذهبي للدوري التجهيز للمواجهات، التي ستنطلق يوم 23 مارس الجاري، حيث يلتقي الشارقة متصدر الترتيب مع الوصل رابع الترتيب، ويلتقي في التوقيت نفسه شباب الأهلي دبي «الوصيف» مع النصر ثالث الترتيب، بصالة النصر، وتقام الجولة الثانية يوم 30 مارس، بصالة شباب الأهلي دبي، حيث يلتقي صاحب الأرض مع الوصل والشارقة مع النصر، وتختتم المباريات يوم 6 أبريل المقبل، بصالة الشارقة، حيث يلتقي النصر مع الوصل والشارقة مع شباب الأهلي دبي، ويتم بعدها ترتيب الفرق الأربعة، ويتم تتويج بطل الدوري.

وقد خاض فريق النصر مباراة ودية أمام مسقط العماني أمس الأول بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهت لمصالحة الضيوف، بفارق هدفين 28-26، وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بفارق هدف 14-13، والتقى الفريقان ودياً أمس بنفس الصالة في البروفة الودية الثانية استعداداً لمربع الدوري.

في الوقت نفسه، خاض فريق الشارقة مباراتين وديتين أمام فريق السيب العماني ونجح «الملك» في الفوز بالمباراتين، 29-25 و34-27، وحرص وليد عبدالكافي مدرب الفريق على تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة الأخيرة من الدوري للحفاظ على اللقب، خاصة أن الفريق يملك حظوظاً كبيرة ولديه 3 نقاط صعد بها للمربع، بصفته المتصدر للمرحلة التمهيدية للدوري، فيما صعد شباب الأهلي بنقطتين والنصر نقطة واحدة والوصل من دون نقاط.

ووجه محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، الشكر لإدارة نادي السيب العماني لتلبيتهم الدعوة بإقامة مباراتين وديتين في هذا التوقيت، مؤكداً أن الهدف من المباراتين في هذا التوقيت للحفاظ على جاهزية الفريق البدنية والفنية وحساسية اللقاءات الرسمية أثناء فترة توقف الدوري. وكذلك لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة وتوسيع دائرة التجانس والتأقلم ورفع درجة التأهب لديهم لباقي استحقاقات الموسم. وبالتالي تجهيز الفريق لخوض غمار مباريات المربع الذهبي الحاسمة في بطولة الدوري.