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عهود الرومي تشهد المنافسات

1100 متسابق يشاركون في تحدي «السعادة الليلي»
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تاريخ النشر: الأحد 18 مارس 2018

دبي (الاتحاد)

شهد تحدي السعادة الليلي «ناس»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، نجاحاً كبيراً بمشاركة أكثر من 1100 متنافس من مختلف الجنسيات والأعمار من الرجال والنساء في المنافسات الفردية والفرقية، التي استمرت على مدار يومين، وتقدم المشاركين في السباق الشيخ عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية ورئيس دائرة الأراضي والأملاك في عجمان، والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وحضر افتتاح فعاليات السباق معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس.

وأسفرت نتائج منافسات الفرق للسيدات عن فوز فريق شرطة دبي للسيدات بالمركز الأول بزمن قدره 47:29 دقيقة، تلاه فريق يونايتد جيرلز أوف ذا وورلد في المركز الثاني بزمن قدره 52:16 دقيقة، وجاء فريق كول رانينج في المركز الثالث بزمن قدره 55:33 دقيقة.

وفي منافسات الفرق المختلطة فاز فريق سبارتن كي إف إن بالمركز الأول بزمن قدره 30:49 دقيقة، وحل فريق دبي في المركز الثاني بزمن قدره 31:52 دقيقة، وجاء فريق شرطة دبي في المركز الثالث بزمن قدره 31:52 دقيقة.

وأسفرت المنافسات الفردية في فئة السيدات عن فوز الكرواتية تيا فابر في المركز الأول بزمن قدره 40:30 دقيقة، وحلت البريطانية جيل ماير في المركز الثاني بزمن قدره 41:01 دقيقة، وجاءت المغربية لطيفة الصاروخ في المركز الثالث بزمن قدره 41:55 دقيقة، تلتها في المركز الرابع الصربية إيفانا كولاريك بزمن قدره 43:50 دقيقة، وفي المركز الخامس الكولمبية كارولينا جوتيريز بزمن قدره 44:27 دقيقة. ... المزيد
     
 

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