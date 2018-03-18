العين (الاتحاد)

توج الجواد «نمر» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة تاج أوشي، بطلاً لسباق (شعبية الروضة) في الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1400 متر، والذي أقيم أمس الأول في ختام موسم سباقات مضمار نادي العين. وسجل «نمر» زمناً وقدره (1.53.43) دقيقة وتفوق بفارق طول واحد أمام وصيفته «عفراء» لياس لإدارة السباقات، فيما جاءت ثالثاً «إيه إف الرهيبة» لخالد خليفة النابودة. وخطفت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأضواء بثلاثية «هاتريك».

وجاء الفوز الأول لخيول سموه عبر الجواد «فهد»، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة إليون هنريك شافيز، في الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر تكافؤ، على لقب سباق «سيح بن عمار».

وسجل «فهد» زمناً وقدره (2.05.05) دقيقة وبفارق 3.5 طول، أمام وصيفه «ميدان دي بون» لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، فيما جاء ثالثاً «إينهو توبشيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وجاء الفوز الثاني عبر «شداد الوثبة»، بإشراف هلال العلوي وقيادة باتريك كوسجراف، في الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «إنتاج محلي» لمسافة 1400 متر، على لقب سباق كأس «الصاروج».

وسجل «شداد الوثبة» زمناً قدره (1.40.17) دقيقة، متفوقاً بفارق 5 أطوال عن رفيقه في الإسطبل «خفيف الوثبة»، فيما جاءت ثالثة «رايقة» لإسطبلات العجبان.