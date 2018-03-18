المنامة (الاتحاد)

نجح الفارس البحريني عبد الرحيم جاسم في حجز مكان، للمشاركة في الجولة الختامية لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين، التي ستقام في أبوظبي عاصمة الخيول العربية في العالم، في ختام النسخة العاشرة للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الذي يقام تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، تزامناً مع الاحتفالات بعام زايد ومرور 100 سنة على مولد مؤسس دولة الإمارات.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، والذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد ومونديال «أم الإمارات» للسيدات والفرسان المتدربين ومونديال الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني» وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في مدريد، وجوائز دارلي التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، وسلسلة سباقات الـ100 ميل 100 سنة عام زايد للقدرة، والتي تشمل 5 سباقات في 5 عواصم عالمية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وفاز الفارس البحريني عبد الرحيم جاسم بلقب الجولة الثانية، التي أقيمت أمس الأول على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالعاصمة البحرينية المنامة، بالتزامن مع مهرجان عاهل مملكة البحرين.

وشهد السباق الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين الشقيقة، وقام بتتويج الفائزين بسباقات أشواط كأس الملك، كما حضر السباق الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للرياضة والشباب، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.