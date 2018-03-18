رسمياً .. الاستعانة بتقنية الفيديو في كأس العالم

برلين (د ب أ)

تقرر الاستعانة بتقنية الفيديو للمرة الأولى في منافسات بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأعطى مجلس فيفا وهو الهيئة التنفيذية المختصة بصنع القرارات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الضوء الأخضر باستخدام نظام حكم الفيديو المساعد خلال الاجتماع الذي عقد في بوجوتا عاصمة كولومبيا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي:«تم اعتماد هذا والموافقة عليه، وللحقيقة نحن سعداء للغاية بهذا القرار».

وقال رينهارد جريندل الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني للكرة وعضو مجلس فيفا عبر صفحته الرسمية على (تويتر) ، إن أهم شيء حاليا هو أن يقوم الحكام «بالتدريب لضمان وجود اتصال واضح وتنفيذ سلس للنظام».