فضائيات تنويرية .. من الإمارات إلى العالم

أشاد مثقفون وإعلاميون وكتّاب عرب، بمختلف أجيالهم ومشاربهم واختصاصاتهم، بالدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به دولة الإمارات في المنطقة العربية، والذي يصب في مجرى ترقية الفكر المستنير والمجدد لقيمة الوعي.
وعبروا في تصريحات لـ «الاتحاد الثقافي» عن الحلم الكبير في أن تطلق الإمارات قنوات فضائية متخصصة في مجال الثقافة والفكر، استكمالاً لما تقوم به من تبني سياسات ومشاريع ثقافية جادة، تهدف إلى بناء جيل مثقف عبر الاستثمار في الفكر والمعرفة، وهو ما سيلقى بظلاله الإيجابية على العالم العربي كله. كما أكدوا أن هذه القنوات التنويرية - حال إطلاقها- ستكون سداً منيعاً أمام الفكر المتطرف، وحماية للشباب العربي من عتمة ينشر سوادها أناس استغلوا غياب العقل وقصر المعرفة لديهم، كما ستكون الهدية الأجمل لكثير من المتعطشين إلى المعرفة وإلى الجمال القادم من جوهر الفنون والآداب وأشكال الفكر المختلفة.
«الاتحاد الثقافي» وهو يطلق هذه المبادرة، توجه إلى نخبة من الكتاب والمثقفين والفنانين والإعلاميين الإماراتيين والخليجيين والعرب، للوقوف على وجهة نظرهم في أهمية إنشاء قنوات فضائية ثقافية تنويرية متخصصة في الإمارات، وما الذي يميزها لحمل مثل هذه المسؤولية، ثم الحديث عن المواصفات التي يجب أن تتوافر في مثل هذه القنوات لكي تؤدي رسالتها، وتحقق القبول والنجاح لدى المتلقين.
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وتضيف آل علي: «من هذا المنطلق فإنني أؤيد وبقوة وجود قنوات ثقافية متخصصة وداعمة للفكر الثقافي العربي الإماراتي، هذه القنوات سيكون لها رصيد ثقافي كبير من المهتمين، وأصحاب العقول النيرة، أضف إلى ذلك فئة الشباب، وهم الجيل الصاعد الذي يحتاج إلى تغذية فكرية، وجرعات مستمرة من الثقافة والوعي والمعرفة، ترسم ملامح مستقبله المهني، وشخصيته الثقافية».
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