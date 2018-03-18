«المحترفين» تنظم التدريب الإعلامي للاعبين

دبي (الاتحاد)

تنظم لجنة دوري المحترفين، التدريب الإعلامي للاعبين في نسخته الثانية، لمدة 12 يوماً بمقر كل نادٍ، بحضور لاعبي الفريق الأول والرديف والمراحل السنية، ويهدف إلى تعريفهم بأسس ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام، رفع درجة الوعي بأهمية الإعلام في حياة الرياضيين، وكيفية التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها.

ويبدأ التدريب اليوم بنادي شباب الأهلي بدبي، وينتقل إلى دبا الفجيرة ومنها إلى النصر 19 و20 مارس، فيما يستضيف الظفرة التدريب يوم 21 من الشهر نفسه، ويتواصل 24 و25 و26 و31 مارس بالجزيرة والعين والشارقة والوحدة، وفي الأول من أبريل يتم تنظيم التدريب بنادي حتا، ثم عجمان والإمارات والوصل 2 و3 و4 أبريل المقبل.

من جهته أكد وليد الحوسني، المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، حرص اللجنة على مواصلة نهجها في نشر ثقافة الاحتراف في أوساط كل المنتمين لمنظومة دوري الخليج العربي، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لهذه الورشة التي تأتي تنفيذاً للخطة الاستراتيجية 2017- 2020، في جانب تأهيل محترفين يتسمون بالمهنية العالية ويحققون إنجازات كروية متميزة محلياً ودولياً.

وقال: سبق للجنة تنظيم التدريب الإعلامي للاعبين في الموسم السابق، وكانت سعادتنا كبيرة بالحصول على جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمشاريع تطوير الدوريات، عن هذا المشروع الذي وصفه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالفريد من نوعه.

وأضاف: حرصنا على مواصلة تنظيم التدريب الإعلامي في الموسم الحالي، من أجل الاستمرار في تأهيل اللاعبين في الجانب الإعلامي، إيماناً بأهمية الإعلام وضرورة أن يحسن اللاعبون التعامل معه، كما تم الاتفاق على إقامة المحاضرات في مقر كل نادٍ على حدة، لضمان تواجد أكبر عدد من اللاعبين للاستفادة مما يتم تقديمه في الورشة.