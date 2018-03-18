الوحدة يكسب بني ياس بخماسية في كأس زايد

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الوحدة على بني ياس بخماسية أمس الأول، ضمن الجولة الرابعة لكأس زايد للناشئين تحت 15 سنة، التي ينظمها النادي على ملاعب الأكاديمية بالشهامة، وتعادل رييكا الكرواتي وبارتيزان الصربي 1-1، ويلعب الجزيرة المتصدر «9 نقاط» الذي يلعب مع بارتيزان في ختام البطولة اليوم، ويلتقي الوحدة مع رييكا.

وجاءت مباراة الوحدة وبني ياس من طرف واحد، حيث سيطر «العنابي» على الشوطين، وسجل الأهداف محمد سالم الظنحاني، هزاع شهاب، وفريش جمعة «هدفين» وعبد الله خالد، ليرتفع رصيد «العنابي الصغير» إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما بقي بني ياس في المركز الأخير من دون نقاط، ونال فريش جمعة جائزة أفضل لاعب.

واحتفلت اللجنة المنظمة بالوفود المشاركة في البطولة بحفل عشاء بفندق جراند ملينيوم الوحدة بأبوظبي.