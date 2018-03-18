الفجيرة يرفض الخسارة أمام مسافي في الدقيقة 100!

فيصل النقبي (الفجيرة)

خطف الفجيرة تعادلاً ثميناً أمام مسافي، عندما أحرز هدفاً قاتلاً عن طريق محمد خلفان المسماري في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلاً من الضائع للقاء المثير، مساء أمس، باستاد الفجيرة في ختام «الجولة 17» لدوري الدرجة الأولى، بعد أن تقدم مسافي بهدف عبدالله الشهياري،

وشهدت المباراة إثارة كبيرة على مدار الشوطين، كما توترت أجواء الملعب في الدقائق الأخيرة، حيث احتسب الحكم خالد ناجم وقتاً إضافياً 6 دقائق، طرد خلاله معضد البدواوي لاعب مسافي في الدقيقة 95، وسجل محمد خلفان هدف التعادل إثر متابعته لكرة عرضية جميلة لعبها الفرنسي عمر كاسوكو يودعها الشباك، وسط فرحة هستيرية من المدرب مارادونا، وجمهور الفجيرة الذي حضر المباراة.

وبهذه النتيجة، حافظ «الذئاب» على «الوصافة، بإضافة نقطة جديدة ليصل إلى «النقطة 35» وبفارق 5 نقاط عن بني ياس المتصدر، و4 نقاط عن اتحاد كلباء الثالث، فيما وصل مسافي نقطة إلى «النقطة 18».

استفاد الحمرية من تعثر منافسيه، وحقق 3 نقاط غالية، بعد فوزه على رأس الخيمة 3 - 2، ليصل إلى «النقطة 27» محافظاً على المركز الرابع، وسجل للحمرية علي آل علي «هدفين» والبرازيلي ماركوس، ولرأس الخيمة عيسى المرزوقي، وتعادل خورفكان مع العروبة من دون أهداف، ورفع العروبة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس وخورفكان 23 نقطة سادساً.