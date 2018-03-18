25 لاعباً في قائمة «الأبيض» لبطولة تايلاند

معتز الشامي (دبي)

يغادر منتخبنا الوطني الأول إلى تايلاند، في الساعة السادسة مساء اليوم، عبر مطار دبي، ليصل في الساعات الأولى من فجر غد إلى مقر الإقامة بالعاصمة بانكوك، استعداداً للمشاركة في «دولية ملك تايلاند»، التي تضم أيضاً سلوفاكيا والجابون وتايلاند من 22 إلى 25 مارس الجاري.

ويتجمع لاعبو «الأبيض» في فندق المنتخب مساء اليوم، وتغادر البعثة من دون أداء أي حصص تدريبية، نظراً لمشاركة المختارين في «الجولة 19» للدوري والتي انتهت مساء أمس.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعباً هم: أحمد برمان، إسماعيل أحمد، خالد عيسى، محمد عبدالرحمن، مهند العنزي، ريان يسلم، أحمد خليل، عامر عبد الرحمن «العين»، أحمد العطاس، علي خصيف، محمد العطاس، مسلم فايز «الجزيرة» خليفة مبارك غانم، أحمد شمبيه، جاسم يعقوب «النصر»، محمد مرزوق، عبدالعزيز هيكل، وليد عباس، ماجد حسن «شباب الأهلي دبي»، علي سالمين، سالم العزيزي «الوصل» سالم سلطان، محمد العكبري «الوحدة» سيف راشد، الحسن صالح «الشارقة».

وكانت قرعة البطولة الدولية الودية أسفرت عن مواجهة «الأبيض» لسلوفاكيا في افتتاح البطولة 22 مارس، ويتأهل الفائز إلى المباراة النهائية للقاء الصاعد من المباراة الثانية التي تجمع تايلاند والجابون، فيما تقام مباراتا تحديد المركز الثالث والنهائي 25 مارس.