وليد عباس: الفوز دفعة معنوية قبل لقاء الوصل

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

مكاسب عدة خرج بها شباب الأهلي دبي من الفوز الثمين على دبا الفجيرة أمس الأول، منها استمرار النتائج الإيجابية للجولة الثالثة، بعد التعادل أمام الوحدة، والتفوق على الجزيرة ودبا الفجيرة، ليحصد 7 من 9 نقاط ممكنة، كما أن المحصلة بلغت 12 من 27 نقطة مع المهندس مهدي علي الذي قاد الفريق في 9 مباريات، توزعت ما بين 3 انتصارات على الإمارات والجزيرة ودبا الفجيرة، والخسارة مثلها أمام الوصل وعجمان والشارقة، والتعادل مع العين وحتا والوحدة، كما أنها المرة الثانية التي ينتزع فيها شباب الأهلي دبي فوزين متتاليين، بعد تفوقه على حتا وعجمان في الجولتين الأولى والثانية.

وكشفت المباراة عن جاهزية الفريق لمواجهة الوصل في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي، حيث يطمح مهدي علي إلى الوصول إلى النهائي، بعد أن انتهى الذهاب بالتعادل السلبي، كما أنها المباراة الثانية على التوالي التي يخرج فيها الفريق بشباك نظيفة، بعد لقاء «الفهود» في كأس الخليج العربي.

وأكد وليد عباس سعادته بهدفه الأول هذا الموسم، ومنح فريقه 3 نقاط مهمة، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع أن يسجل هدف الفوز، ولكنه تقدم إلى الأمام وسدد الكرة في الشباك، وشدد على أهمية الفوز، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، وقال: حققنا العديد من المكاسب، حيث نعاني منذ فترة من الإصابات التي ضربت الفريق بقوة، لكن بمجهود كل اللاعبين وتوجيهات الجهاز الفني نجحنا في الفوز الثاني على التوالي، والوصول إلى جاهزية جيدة، استعداداً للمباراة المهمة أمام الوصل.

وأضاف: علينا التركيز التام في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي، لأنها من المباريات المهمة لنا، خاصة أننا تعادلنا في الذهاب، ونواصل تجهيزنا للمباراة، ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية تصعد بنا إلى المباراة النهائية، لنسعد جماهيرنا التي عانت معنا هذا الموسم من تذبذب النتائج.

وفي المقابل تكبد «النواخذة» الخسارة التاسعة هذا الموسم، بعد أن تواصلت الأخطاء الدفاعية التي حذر منها باولو كاميلي قبل المباراة، ولم يحافظ المدافعون على تركيزهم في الثواني الأخيرة، ليستقبل الفريق هدفاً قاتلاً، وتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع، ولم يؤمن بقاءه في دوري الخليج العربي، في انتظار الجولات الثلاث المتبقية، حيث يلاقي العين والإمارات والشارقة.

وشدد المدافع علي السعدي، على أن فريقه لم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له على مدار الشوطين رغم سهولتها، مشيراً إلى «سوء الطالع» لازم المهاجمين، خاصة البرازيلي دياجو أكوستا، وأهدر «النواخذة» فرصة ذهبية لحسم البقاء، خاصة مع خسارة حتا والإمارات، وكان الفريق قريباً من نقطة التعادل.

وأضاف: علينا التعامل مع الخسارة وتصحيح أوضاعنا سريعاً، استعداداً لمباراة الوحدة في نصف نهائي كأس الخليج العربي، كذلك الجولات الثلاث بالدوري لنحسم مسألة البقاء، ونحن قادرون على ذلك.