وليد عباس: الفوز دفعة معنوية قبل لقاء الوصل

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)
مكاسب عدة خرج بها شباب الأهلي دبي من الفوز الثمين على دبا الفجيرة أمس الأول، منها استمرار النتائج الإيجابية للجولة الثالثة، بعد التعادل أمام الوحدة، والتفوق على الجزيرة ودبا الفجيرة، ليحصد 7 من 9 نقاط ممكنة، كما أن المحصلة بلغت 12 من 27 نقطة مع المهندس مهدي علي الذي قاد الفريق في 9 مباريات، توزعت ما بين 3 انتصارات على الإمارات والجزيرة ودبا الفجيرة، والخسارة مثلها أمام الوصل وعجمان والشارقة، والتعادل مع العين وحتا والوحدة، كما أنها المرة الثانية التي ينتزع فيها شباب الأهلي دبي فوزين متتاليين، بعد تفوقه على حتا وعجمان في الجولتين الأولى والثانية.
وكشفت المباراة عن جاهزية الفريق لمواجهة الوصل في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي، حيث يطمح مهدي علي إلى الوصول إلى النهائي، بعد أن انتهى الذهاب بالتعادل السلبي، كما أنها المباراة الثانية على التوالي التي يخرج فيها الفريق بشباك نظيفة، بعد لقاء «الفهود» في كأس الخليج العربي.
|
وأضاف: علينا التركيز التام في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي، لأنها من المباريات المهمة لنا، خاصة أننا تعادلنا في الذهاب، ونواصل تجهيزنا للمباراة، ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية تصعد بنا إلى المباراة النهائية، لنسعد جماهيرنا التي عانت معنا هذا الموسم من تذبذب النتائج.
|
وشدد المدافع علي السعدي، على أن فريقه لم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له على مدار الشوطين رغم سهولتها، مشيراً إلى «سوء الطالع» لازم المهاجمين، خاصة البرازيلي دياجو أكوستا، وأهدر «النواخذة» فرصة ذهبية لحسم البقاء، خاصة مع خسارة حتا والإمارات، وكان الفريق قريباً من نقطة التعادل.
وأضاف: علينا التعامل مع الخسارة وتصحيح أوضاعنا سريعاً، استعداداً لمباراة الوحدة في نصف نهائي كأس الخليج العربي، كذلك الجولات الثلاث بالدوري لنحسم مسألة البقاء، ونحن قادرون على ذلك.