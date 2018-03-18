موون إلى المستشفى لـ «حساسية العيون»

منير رحومة (دبي)

تعرض الكوري شانج جن موون لاعب شباب الأهلي دبي إلى واقعة غريبة خلال مباراة فريقه مع دبا الفجيرة أمس الأول، عندما طالب من الجهاز الفني تغييره بعد دقائق معدودة، بسبب إصابته بحساسية في عينيه، وعدم قدرته على النظر بشكل طبيعي، الأمر الذي أثر على مستواه في المباراة، وبعد 32 دقيقة غادر موون الملعب، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحص اللازم وتلقي العلاج، على أن يستأنف التدريب اليوم مع زملائه بشكل عادي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأثار خروج موون من تشكيلة شباب الأهلي دبي بشكل مبكر استغراب الجماهير، خاصة أن الفريق يشكو من نقص كبير في الصفوف، بالإضافة إلى أن موون ظهر أول مرة في التشكيلة الأساسية بعد سلسلة من المباريات التي تواجد خلالها على دكة البدلاء.