«18 نقطة متتالية» رقم قياسي لـ «العميد» في «المحترفين»!

وليد فاروق (دبي)

للمرة الأولى في مشواره بدوري الخليج العربي يحقق النصر 6 انتصارات متتالية، عندما تخطى عقبة حتا مساء أمس الأول، بهدفين مقابل هدف في «الجولة 19»، وأقصى ما وصل إليه في «المحترفين» هو الفوز في أربعة لقاءات متتالية، والإنجاز «الأزرق» جاء على يد الصربي إيفان يوفانوفيتش العائد إلى قيادة «العميد»، وأصبح «الإعصار» ضحيته السادسة، عندما فشل في إيقاف «القطار الأزرق» المنطلق بـ«السرعة القصوى» منذ 29 يناير الماضي، موعد أول فوز على الجزيرة ضمن «الجولة 14» وحتى أمس الأول دون توقف.

وبدأ «العميد» يجني ثمار تثبيت التشكيل على يد يوفانوفيتش رغم استمرار الغيابات، ولم يتوقف المدرب كثيراً عند الأسماء التي سقطت منه، وركز على المتاح معه، الأمر الذي منح «الأزرق» ثقة التعامل مع المباريات، ومنها لقاء حتا أمس الأول، ولم يهتز الفريق كثيراً لاستقباله هدف السبق، بل أعاد تنظيم خطوطه وواصل سعيه بحثاً عن التعديل ثم الفوز، وهو ما تحقق له في النهاية، حتى ولو جاء هدف الفوز بـ«النيات الطيبة»، بعدما مرت عرضية راشد عمر من الجميع، من دون أن يلمسها أحد لتجد نفسها في شباك عبدالله القميش حارس «الإعصار».

وعلى العكس لم تسعف الظروف حتا ومدربه الجديد عبد المجيد النمر للخروج ولو بنقطة من المباراة، ووضح تأثير الغيابات على أداء الفريق الذي اضطر إلى إشراك عدد من الغائبين منذ فترة، وحاولوا قدر إمكانهم، إلا أن رغبة النصر أكبر.

ومنح الفوز النصر أفضلية المواجهات مع حتا في الدوري، ورفع انتصاراته إلى 3 مرات مقابل فوزين لحتا، والتعادل مرة واحدة. وفي الوقت نفسه أصبح موقف حتا صعباً، وليس أمامه إلا الفوز في مواجهاته المقبلة، خاصة أمام منافسيه المباشرين، كي ينجح في الهروب الصعب من الهبوط.