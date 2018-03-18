تيجالي «إف 16» في سباق «الثنائيات»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

لم يهدر الأرجنتيني تيجالي مهاجم الوحدة وقتاً طويلاً، بعد معادلته رقم أفضل هداف أجنبي في الدوري، والمسجل باسم الغاني أسامواه جيان بـ101 هدف، وذلك في «الجولة 17» أمام حتا، وبعد أن صام في المباراة التي خسرها الفريق أمام العين 2-6، ليسجل ثنائية في شباك «صقور الإمارات» ضمن «الجولة 19» مساء أمس الأول، على ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، ليقود «العنابي» إلى الفوز رقم 12، ليؤمن موقع «أصحاب السعادة» في «الوصافة» بـ40 نقطة، ويرفع رصيده الشخصي إلى 103 أهداف في 107 مباريات في الدوري، وينفرد بصدارة أفضل هداف أجنبي في تاريخ البطولة، ويعزز موقعه في وصافة هدافي الموسم الحالي وله 16 هدفاً، أحرزها في 17 مباراة.

وأحرز تيجالي 6 أهداف في شباك الإمارات بالذات، منذ انضمامه إلى «العنابي» قبل 4 مواسم، وكان المهاجم «العلامة الفارقة» في المباراة، وقام بأدوار كبيرة ليس على الصعيد الهجومي، بل أيضاً في المساندة الدفاعية. والمعروف أن «ثنائية» أمس الأول تحمل رقم 16 في مسيرة تيجالي بالدوري، فضلاً عن إحرازه 5 أهداف مرة واحدة، ومثلها 4 أهداف «سوبر هاترك»، ووقع بثلاثة أهداف «هاتريك» 6 مرات، وهز الشباك بهدف واحد في المباراة 44 مرة.

وبدا تيجالي سعيداً بتجاوزه رقم جيان، وقال: الأرقام الشخصية أمر يسعدني، ولكن أكون أكثر سعادة عندما يفوز «العنابي» ويحصد البطولات، وأتمني أن نواصل في سكة الانتصارات في المباريات المتبقية، وأن نتوج جهودنا بتحقيق الألقاب هذا الموسم.

وأضاف: الدوري ما زال في الملعب، وليس علينا التفكير في العين في هذه المرحلة، بل كيف نفوز بمبارياتنا الثلاث، وكل شيء وارد في كرة القدم، فقط علينا العمل بجدية والاستمرار في الانتصارات، وأن تفوز في 3 مباريات متتالية في ثلاث بطولات مختلفة شيء جيد، خاصة أن الفريق واجه ضغطاً متواصلاً.

وأكد تيجالي أن مواجهة الإمارات لم تكن سهلة، إلا أن الوحدة عرف كيف يخرج منها بالمطلوب، مشيداً بشكل خاص بتطبيق تقنية الفيديو التي كانت عادلة مع فريقه وساعدت الحكم على اتخاذ القرار الصحيح.